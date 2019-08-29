В Амурской области 3 500 амурских первоклашек получат губернаторские портфели

Областной центр Приамурья присоединился к традиционной благотворительной акции «Губернаторский портфель». Более 200 маленьких благовещенцев, которые 2 сентября впервые пойдут в школу, получили от главы региона подарки – рюкзаки со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Мальчикам выдали синие ранцы, девочкам – фиолетовые. Перед вручением портфелей к первоклассникам с видеообращением обратился губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Совсем скоро для вас прозвенит первый в жизни школьный звонок, и перед вами откроется интересный и увлекательный мир. Школа подарит массу новых знаний. Вы будете читать интересные книги, писать умные сочинения, научитесь решать трудные задачи, выучите иностранные языки, узнаете многое про окружающую среду и про свою необъятную Родину. Вас ждет не только учеба, но и новые знакомства и настоящая крепкая дружба. А главное – в школе вы научитесь самостоятельно думать, ставить важные для себя цели, принимать решения и добиваться результатов. Уверен, у вас все получится. Вы обязательно преодолеете все трудности и станете тем, кем захотите», – сказал губернатор.

В Приамурье благотворительное мероприятие проходит с 2002 года. Область стала первым регионом, где начали проходить подобные акции.

В 2018 году своих обладателей нашли 3 300 подарков от главы региона. В текущем году до 2 сентября рюкзаки вручат 3 500 ребят. К настоящему времени помимо детей Благовещенска губернаторские портфели получили ребята из Белогорска, Прогресса и школ сел Токур, Норск и Февральск Селемджинского района. Кроме того, в рамках рабочей поездки глава региона привез школьные сумки в Мазановский район.

«В портфеле представлено 11 канцелярских предметов, в том числе пенал, пластилин, линейка, альбом, цветная бумага – в общем, все, что пригодится ребенку в учебе, – поделилась руководитель Амурского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" Елизавета Москалец. – Мы благодарим всех представителей бизнеса, которые помогли нам в организации этой замечательной акции».

В День знаний 2019 года первый звонок прозвенит для 10 500 первоклассников Амурской области. Столько же детей в первый раз сели за школьные парты и в прошлом году. Всего с начала нового учебного года осваивать школьную программу в 295 образовательных организациях будут 99 500 ребят, сообщает правительство Амурской области.