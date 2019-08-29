У нас депрессивный район: в Благовещенске мужчина в одиночку строит детскую площадку (видео)

Сергей Архипов, или, как зовут его местные жители, Архипыч, строит в Моховой Пади детскую спортивную площадку. Работает мужчина практически каждый день, а помогают ему в этом местные дети.

О своем труде Архипыч рассказывает в Инстаграме, и нередко в его объектив попадают чиновники, которые по-разному относятся к самодеятельности амурчанина.

По словам Сергея Архипова, строительство площадки началось после того, как он решил облагородить стадион у школы в Моховой Пади. Мужчина засыпал территорию песком, разровнял площадку, натянул волейбольную сетку. Он обратился к директору школы с просьбой установить лавочки, но ответа не услышал. Тогда горожанин опубликовал видео в Инстаграме. После публикации на место приехала начальник управления образования города, и лавочки все-таки появились.

Власти местного ООСа посоветовали Архипычу построить детскую площадку в своем дворе, а не на территории школы, чем он и занялся. Начал с выкорчевывания деревьев, которые повалил ветер, чем тоже привлек внимание властей. По словам Сергея, во двор даже приезжал сотрудник ЖКХ, который измерял пни, оставшиеся от поваленных деревьев.

Сергей Архипов официально не работает. Он называет себя «выходцем из 90-х» и собирается тренировать местных мальчишек. По образованию житель Моховой Пади – профессиональный футбольный тренер.

Подробнее об Архипыче – в материале корреспондента «Альфа ТВ».