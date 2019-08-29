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сегодня, 09:03 18

У нас депрессивный район: в Благовещенске мужчина в одиночку строит детскую площадку (видео)

У нас депрессивный район: в Благовещенске мужчина в одиночку строит детскую площадку (видео)

Сергей Архипов, или, как зовут его местные жители, Архипыч, строит в Моховой Пади детскую спортивную площадку. Работает мужчина практически каждый день, а помогают ему в этом местные дети.

О своем труде Архипыч рассказывает в Инстаграме, и нередко в его объектив попадают чиновники, которые по-разному относятся к самодеятельности амурчанина.

По словам Сергея Архипова, строительство площадки началось после того, как он решил облагородить стадион у школы в Моховой Пади. Мужчина засыпал территорию песком, разровнял площадку, натянул волейбольную сетку. Он обратился к директору школы с просьбой установить лавочки, но ответа не услышал. Тогда горожанин опубликовал видео в Инстаграме. После публикации на место приехала начальник управления образования города, и лавочки все-таки появились.

Власти местного ООСа посоветовали Архипычу построить детскую площадку в своем дворе, а не на территории школы, чем он и занялся. Начал с выкорчевывания деревьев, которые повалил ветер, чем тоже привлек внимание властей. По словам Сергея, во двор даже приезжал сотрудник ЖКХ, который измерял пни, оставшиеся от поваленных деревьев.

Сергей Архипов официально не работает. Он называет себя «выходцем из 90-х» и собирается тренировать местных мальчишек. По образованию житель Моховой Пади – профессиональный футбольный тренер.

Подробнее об Архипыче – в материале корреспондента «Альфа ТВ».

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#жизнь #строительство

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Комментарии
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  • сэр Уинстон

    сэр Уинстон
    3 часа назад

    позор мэрии

  • Darina 2016

    Darina 2016
    2 часа назад

    В место того чтобы мешать, лучше бы помогли...

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    сэр Уинстонпозор мэрии


    Иди работай,многоникий

  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    Мужик молодец!!!

    Россия впереееед!!!! по итогу еще оштрафуют за незаконно возведенную площадку.

  • сэр Уинстон

    сэр Уинстон
    2 часа назад

    Семён стукач-отсюда многоникость

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ну вот теперь при деле, а то целыми днями на диване вещает!

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    2 часа назад

    Серега молодец!!!! Ты всегда был отчаянным, когда достанут!!!!!!!

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    оштрафуют и дело еще заведут. нононо выставлять власть в таком виде, что ничего не делают

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    90-е бандитские годы, и он оттуда...

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    А молодец!

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Лингвист

    90-е бандитские годы, и он оттуда...



    Что бы там не было в те годы, сейчас он делает хорошее дело. Молодец!

  • Светок

    Светок
    1 час назад

    Власти помогите ему,из Моховой ради в город детям ездить играть,это далеко,или там люди не живут.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    В Мэры Моховой Архипа!!!

  • OT

    OT
    1 час назад

    Приехали измерять пни. Зачем? Чтоб наверно работникам ЖКХ не отвечать за этот пень?

    Чиновники и вообще власть - это отдельная от народа система, которае прописала для себя законы на вмешательство в жизнь людей в своих интересах , а для интересов людей они фигу рисуют во всем и конечно не для интересов Архипыча и пень измеряли

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Спасибо, что вы есть, Архипыч! Здоровья вам.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    робин гуд))))) блинавоин

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    Молодец!

    Только вот, наш "гуманный" суд может обвинить его в оскорблении власти действием.

  • promo

    promo
    41 минута назад

    ЕГО ЕЩЕ НЕ ПОСАДИЛИ ЗА САМОУПРАВСТВО? А ТО ЧИНУШИ ОТКАТОВ ЛИШАЮТСЯ

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