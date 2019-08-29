Гороскоп 29 августа: от Весов потребуется внимание, а Раки будут выяснять отношения

Восход Солнца: 05:39

Заход Солнца: 19:22

Солнце в Деве.

Овен. День отмечен непредвиденными событиями, известиями. Ваше поведение может быть непредсказуемым. Не воспринимайте слишком эмоционально успехи в карьере и делах, будьте настороже. Держите себя в руках и не опускайтесь до таких низких качеств, как зависть и злоба.

Телец. Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Ни в коем случае не ссорьтесь по мелочам с близкими людьми — это может привести к непредсказуемым последствиям. Если вы в чем-то провинились перед партнером, то попросите у него прощения. Ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье.

Близнецы. Венера благоприятствует женщинам-Близнецам. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение. Этот день может подарить вам встречу, которая может со временем закончиться браком. Мужчинам-Близнецам предстоит отстаивать свои взгляды. Будьте предельно осторожны.

Рак. День связан с преобразованием космической энергии, приключениями, отстаиванием принципов. Сложный период, поскольку придется тратить время на нерешенные проблемы или выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Во второй половине дня благоприятно оформление нотариальных документов, обращение к начальству, органам власти, в учреждения. Возможно, вам придется отстаивать свои взгляды.

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Лев. Неожиданные повороты судьбы заставят мужчин-Львов проявить максимальную активность в организации предстоящего мероприятия, однако из-за неблагоприятного расположения планет напряженные усилия, скорее всего, не принесут желаемых результатов. Женщинам-Львам следует быть осмотрительнее в любых делах, связанных с подписанием документов, обещаниями, обязательствами. Не исключены обман или непорядочность.

Дева. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Будьте сегодня внимательны, делая покупки.

Весы. Вероятно, интересы детей или близких родственников потребуют от Весов сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего,именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем.

Скорпион. День символизирует обманы, клевету. Всякое движение вперед будет замедленно. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь сохранять спокойствие.

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Стрелец. День благоприятен для творческой активности. Покровительство Меркурия может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, не давайте воли отрицательным эмоциям. Ответственность, добросовестность, общительность будут способствовать всем вашим начинаниям.

Козерог. Продолжается благоприятный период у Козерогов. Этот день отмечен событиями, которые приведут к переоценке ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних переменах. Может быть, у вас откроется дар пророчества.

Водолей. Напряженный день. Сегодня не назначайте никаких деловых встреч или любовных свиданий, потому что будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению и согласию по принципиальным вопросам. Неблагоприятный день для Водолеев, занимающихся в сфере обслуживания. Будет сложно избежать ошибок, улучшить финансовое положение или удачно завершить начатое дело

Рыбы. Вероятны проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является ваша собственная сверхчувствительность. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания. Проявите сдержанность и такт.

Астролог: Вальдемар Небоходцев