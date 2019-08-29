Что думают амурские мужчины о свадьбах

Свадьба – это очень волнительное торжество для девушек. Необходимо найти платье, выбрать декорации, определиться со стилем свадьбы и цветовой гаммой. Дамы относятся к этому событию с особым трепетом. А вот с мужской стороны зачастую гуляют шуточки. И все же, что думают о свадьбах мужчины? Что думаете вы? Мы поговорили с теми, кто совсем недавно были женихами и знают эту «кухню» от и до, и с теми, кто еще не женился.

АНАТОЛИЙ И ЕЛИЗАВЕТА

Анатолий и Елизавета поженились этим летом, и воспоминания о грандиозном событии совсем свежие:



– Предложение сделал 14 февраля. Долго думал, какой день лучше выбрать. Сначала хотел сделать в Москве, когда мы там были: в ресторане с красивым видом на город или же в день ее рождения. Но все-таки остановил выбор на Дне всех влюбленных. С утра одарил подарками, а вечером уже был решающий шаг с красивым букетом и кольцом. Естественно, когда делал предложение, то волновался, вдруг откажет?

В организации свадьбы трудностей не возникло – делало все свадебное агентство, а мы лишь выбирали предложенные варианты. Лиза сильно переживала за красоту торжества, но все организационные моменты агентство взяло на себя.

Во время бракосочетания, когда звучали заветные слова, волнения как такового не было, так как парень я довольно взрослый и уже мало чем меня можно напугать (улыбнулся). Просто стоял, смотрел на нее и радовался за себя, за нее. Эмоции были только положительные: неописуемое чувство счастья и радости. Свадьба прошла на отлично, все было по плану, а самое главное, легко, никто даже не устал. Друзья, которые приезжали из Москвы, тоже остались довольны. Все было настолько легко, что даже не заметил, как закончилось мероприятие. Только после того, как прогремел салют, понял, как быстро пролетело время...

АНДРЕЙ И АЛЕКСАНДРА

– С женой познакомились в университете на первом курсе. Сначала было просто общение, потом стали дружить. На некоторое время прекратили общаться, но когда встретились, то поняли, что жить друг без друга не хотим. Меньше, чем через год, я сделал предложение. У каждого мужчины есть такой момент в жизни, когда он понимает – уже пора. Мне хотелось увидеть свою девушку в свадебном платье, повести ее под венец, чтобы все это было торжественно, красиво. Чтобы для нее это был волшебно. Помню, что встал на колено... Для меня нет в этом ничего зазорного, просто некоторые парни считают себя выше этого или думают, что так делать унизительно – вовсе нет. Произошло все вечером на балконе, когда бурно обсуждали какую-то важную тему. Не считаю, что предложение должно быть в каком-то красивом месте или в особенную дату. Ваш праздник должен быть вашим. За две недели до этого хотел купить кольцо, но нужного размера не оказалось и пришлось ждать на заказ – я не из тех, кто берет то, что есть, поэтому дождался то кольцо, которое хотел.

В тот же вечер начали думать о том, какая будет наша свадьба. Для меня это теплый праздник, который требует много подготовки и большого труда. С датой мы определились сразу. Подготовка до сих пор вызывает трепет в душе, вспоминаю, и хочется улыбаться. Первая и единственная трудность оказалась, на первый взгляд, несерьезной, но решающей: специалист, которого мы выбрали изначально, оказался совсем не на нашей «волне» и пришлось искать другого. И вот настал день свадьбы, все было запланировано, только одну мелочь упустили – не купили повязку невесты. Но это было неважно.

Даже точно не могу сказать, что для меня было волнительнее – увидеть свою невесту или зайти в ЗАГС. Это настолько важно, сокровенно, что просто не передать словами. В тот день понял, что плакать от счастья можно! Я был готов пустить скупую мужскую слезу, но сдержался. Когда приехал забирать невесту, перед входом в квартиру понял, что очень сильно разнервничался, у меня даже руки затряслись! Я не понимал, почему меня не пускают. Хотелось быстрее забрать ее и увезти. Когда произошла наша встреча, только мог смотреть, улыбаться и держаться, чтобы не пустить слезу. В ЗАГСе меня настолько накрыли эмоции и все, что было после регистрации в течение 20 минут, я абсолютно не помнил. Некоторые говорят, что свадьба для девчонок, но я считаю, что свадьба – это больше для мужчин.

ГРАНЬ ВЕДУЩЕГО СВАДЕБ И БУДУЩЕГО МУЖА

А что чувствуют мужчины, которые работают ведущими на чужих свадьбах? Харизматичный Руслан не носит кольца на безымянном, но о свадьбах знает больше, чем многие вместе взятые. Мы спросили у него, не повлияла ли работа на желание жениться.

– Все всегда зависит от человека, его настроя и отношения ко всему окружающему. Я так думаю. В моем окружении сейчас нет людей, знаете, которые «вечно плачущие». Погода не та, настроение не то, люди бесят, это не так, то не так, город – дыра, работа нелюбимая и так далее. Откуда в вас уже столько печальки? Мы сами делаем свой день и жизнь. Такую, какую хотим. То же самое и тут. Я люблю свою работу. Наслаждаюсь форс-мажорами, которые возникают – это проверка тебя, как ты с этим справишься. А если у тебя пропадает желание побывать «по ту сторону», чтобы рядом была та самая и ты с уверенным лицом надевал ей кольцо на палец из-за того, что ты ведущий и имеешь к индустрии прямое отношение, пора задуматься, парень, может это все-таки не твоя работа? Я не грежу своей свадьбой, всему свое время. И не расскажу, как буду делать предложение своей девушке, она же прочтет. Так что сохраним интригу. Единственное, скажу, что она больше полугода работает вместе со мной в качестве координатора. Многое уже видела. Мне, чтобы удивить ее, придется постараться. Но, когда придет время, я буду готов. Какой вижу свою свадьбу? Однозначно на этот вопрос ответить не смогу – времена меняются, меняются мнения, интересы.

«ЛЮДИ СДЕЛАЛИ ИЗ СВАДЬБЫ ПРОСТО ПОВОД ПОГУЛЯТЬ»

Артем не женат, девушки у него нет. И свадеб он не ведет, поэтому о них не знает ничего, но рассказал, какой все же видит свою.

– Свадьба – это, в первую очередь, праздник. Праздник как для влюбленных, так и для всех родственников и друзей. Я не считаю, что она нужна для того, чтобы доказать кому-то, что вы любите друг друга. Свадьбу необходимо играть, когда уже люди уверены, что они созданы друг для друга, что это раз и навсегда. Видел много случаев, когда молодые пары до 23 лет на деньги родителей организовывали дорогую свадьбу, я бы даже сказал такой свадьбе позавидуют многие олигархи, а после нескольких месяцев они ругаются и сразу разводятся. А потом этот же бывший муж или уже разведенная девушка играют новую свадьбу, приходят те же самые люди, что были на первой свадьбе, и опять все пьют и радуются. Это глупо, но это стало уже частью жизни, поэтому считаю, что люди сделали из свадьбы просто повод погулять. Позже все обсуждают не как у них сложилась жизнь, а сколько было потрачено на свадьбу.

Когда найду ту самую, а я ее обязательно найду, на свадьбе будут только родственники и лучшие друзья. Не хочу звать просто знакомых, чтобы было много народу. В плане организации обязательно обращусь к организаторам мероприятий, так как это праздник и все должны веселиться, а не напиваться и драться, что, кстати, стало как клеймо для каждой свадьбы. Ну а потом отправимся с женой в свадебное путешествие. Я бы даже согласился на необитаемый остров, чтобы с женой мог насладиться и запомнить моменты нашей свадьбы на всю жизнь.

Почему не женат? Может, потому что еще не нашел ту, с которой мне будет хорошо как в быту, так и за его пределами. Были отношения очень долгие, но не было уверенности, что они на всю жизнь, поэтому играть на публику, что мы муж и жена, я не решился. На данный момент у меня в приоритете стоят работа, спорт, и хочу найти ту девушку, которая будет принимать мои увлечения, я буду отвечать ей тем же. А вообще, любви все возрасты покорны, поэтому торопиться некуда.