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28августа
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сегодня, 21:21 0

В Амурской области в первую очередь провакцинируют пострадавших от наводнения

В Амурской области в первую очередь провакцинируют пострадавших от наводнения
Фото: pixabay.com

В правительстве Амурской области вакцинация населения в первую очередь пройдет в районах, пострадавших от наводнения. Об этом заявили на заседании КЧС под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова.

Планируется, что охват населения наиболее пострадавших от паводка районах – Селемджинском, Мазановском, Свободненском и Зейском, – прививками против гриппа составит не менее 60 %.

«Помимо этого, считаем необходимым приобретение дополнительного количества рециркуляторов (прибор для очистки и обеззараживания воздуха – Прим.ред.) в школы, расположенные на территориях, попавших в зону паводка, для проведения профилактики инфекционных заболеваний», – сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в регион поступило 144 410 доз вакцины «Совигрипп». Она предназначена для бесплатной иммунизации детей и беременных женщин. В ближайшее время ожидается поставка свыше 270 000 доз препарата для бесплатной иммунизации отдельных групп взрослого населения. О сроках начала вакцинации сообщит министерство здравоохранения Амурской области.

В ходе работы комиссии также рассказали о мерах по ликвидации последствий паводка и оказанию поддержки гражданам, чье имущество пострадало в результате паводка. Как доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, на сегодняшний день из федерального бюджета перечислено более 122 миллионов рублей. За частичную и полную утрату имущества людям выплатили уже более 116 миллионов рублей. Подробнее о выплатах – в информации областного правительства на Амур.инфо.

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#здоровье #наводнение #областная власть

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