Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации
В столице Дальнего Востока, Владивостоке, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла городская комиссия по ЧС под руководством мэра Олега Гуменюка. Сильные продолжительные ливни нанесли ущерб городской инфрастуктуре.
Как сообщает ИА PrimaMedia, вопрос о необходимости ведения режима чрезвычайной ситуации Олег Гуменюк поставил на заседании городской комиссии ЧС, которое состоялось в администрации.
«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре, – сообщил глава города. – В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Приморводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ».
Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков, затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. По данным управления по делам ГО и ЧС, у жителей имеется запас продуктов, однако ситуация требует принятия оперативных решений по восстановлению дороги. В случае необходимости в село доставят продукты и питьевую воду.
По распоряжению главы города для людей, чьи дома оказались затоплены, организован пункт временного размещения. ПВР будет работать постоянно и готов принимать пострадавших в любое время. Всех пострадавших обеспечат горячим питанием и водой.
На дорогах Владивостока в постоянном режиме работают дорожные службы. Их задача – оперативно отводить воду, очищать от оползней и селей проезжую часть, тротуары, убирать поваленные деревья.
Тем временем во Владивостоке прогнозируется ухудшение погодных условий. Жителей и гостей города просят быть внимательными и соблюдать требования безопасности. При возможности следует воздержаться от выезда на личном автотранспорте, не парковаться под деревьями и подпорными стенами, рекламными конструкциями. Из-за сильного дождя и ветра возможны разрушения.
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