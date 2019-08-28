Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации

Как сообщает ИА PrimaMedia, вопрос о необходимости ведения режима чрезвычайной ситуации Олег Гуменюк поставил на заседании городской комиссии ЧС, которое состоялось в администрации.

«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре, – сообщил глава города. – В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Приморводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ».

Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков, затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. По данным управления по делам ГО и ЧС, у жителей имеется запас продуктов, однако ситуация требует принятия оперативных решений по восстановлению дороги. В случае необходимости в село доставят продукты и питьевую воду.

По распоряжению главы города для людей, чьи дома оказались затоплены, организован пункт временного размещения. ПВР будет работать постоянно и готов принимать пострадавших в любое время. Всех пострадавших обеспечат горячим питанием и водой.

На дорогах Владивостока в постоянном режиме работают дорожные службы. Их задача – оперативно отводить воду, очищать от оползней и селей проезжую часть, тротуары, убирать поваленные деревья.

Тем временем во Владивостоке прогнозируется ухудшение погодных условий. Жителей и гостей города просят быть внимательными и соблюдать требования безопасности. При возможности следует воздержаться от выезда на личном автотранспорте, не парковаться под деревьями и подпорными стенами, рекламными конструкциями. Из-за сильного дождя и ветра возможны разрушения.