Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:31 0

В Амурской области фейк «от губернатора» получили четыре организации

В Амурской области фейк «от губернатора» получили четыре организации

В Амурской области продолжаются атаки на организации. Неизвестные высылают фальшивое «распоряжение губернатора» и требуют деньги – якобы на помощь в ликвидации последствий наводнения. В полицию уже обратились представители четырех организаций. Самый крупный перевод – почти 300 тысяч рублей – удалось приостановить.

В понедельник, 26 августа в МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о рассылке поддельного документа от имени председателя правительства Амурской области с просьбой оказать финансовую помощь в строительстве домов для граждан, пострадавших в результате подтопления. Как сообщало ИА «Амур.инфо», возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

На данный момент в полицию обратились представители уже четырех организаций Амурской области, получивших подделку. Трое из них перечислили денежные средства в размерах от 31 тысячи до 299 тысяч рублей. Своевременное обращение организации в банк с заявлением о приостановлении перевода позволило вернуть ей денежные средства.

У одной компании злоумышленники потребовали 900 тысяч рублей, но руководитель предприятия не попался на их уловки и деньги не перечислил, а сразу же обратился в полицию. Это произошло в Тынде. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.

Как отмечают потерпевшие, после поступления документа им в офис звонили неизвестные и настойчиво требовали удовлетворить просьбу, обозначенную в распоряжении об оказании финансовой поддержки. Причем звонки осуществлялись с номеров стационарных рабочих телефонов, принадлежащих должностным лицам органов власти. Специалисты поясняют, что современные технологии позволяют осуществлять звонок с любого номера без ведома его владельца.

«Еще раз обращаем внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на то, что на официальном сайте правительства Амурской области размещена информация об единственном счете для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года», – комментируют в полиции.

Просмотров всего: 325

#закон #криминал #происшествия #технологии

распечатать


Наводнение 2019

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации
Происшествия 4

Тындинец пытался устроиться на железную дорогу по фальшивому документу об образовании
Происшествия 8

Амурчанин до смерти забил ногами пожилую мать
В России и мире

Стена обрушилась на людей в Новосибирске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь