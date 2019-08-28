В Амурской области фейк «от губернатора» получили четыре организации

В понедельник, 26 августа в МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о рассылке поддельного документа от имени председателя правительства Амурской области с просьбой оказать финансовую помощь в строительстве домов для граждан, пострадавших в результате подтопления. Как сообщало ИА «Амур.инфо», возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

На данный момент в полицию обратились представители уже четырех организаций Амурской области, получивших подделку. Трое из них перечислили денежные средства в размерах от 31 тысячи до 299 тысяч рублей. Своевременное обращение организации в банк с заявлением о приостановлении перевода позволило вернуть ей денежные средства.

У одной компании злоумышленники потребовали 900 тысяч рублей, но руководитель предприятия не попался на их уловки и деньги не перечислил, а сразу же обратился в полицию. Это произошло в Тынде. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.

Как отмечают потерпевшие, после поступления документа им в офис звонили неизвестные и настойчиво требовали удовлетворить просьбу, обозначенную в распоряжении об оказании финансовой поддержки. Причем звонки осуществлялись с номеров стационарных рабочих телефонов, принадлежащих должностным лицам органов власти. Специалисты поясняют, что современные технологии позволяют осуществлять звонок с любого номера без ведома его владельца.

«Еще раз обращаем внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на то, что на официальном сайте правительства Амурской области размещена информация об единственном счете для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года», – комментируют в полиции.