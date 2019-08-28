В день 130-летия городской парк посетили 6 000 человек

В день рождения Городского парка в Благовещенске гости смогли бесплатно покататься на колесе обозрения, поучаствовать в розыгрыше и получить главный приз — телевизор. Его выиграла пятилетняя девочка.

В день рождения в парке была подготовлена интересная культурно-развлекательная программа. На аллеях организовали зоны по мотивам популярных сказок и мультфильмов.

Для любителей творчества прошли интересные мастер-классы. Помимо этого, была организована интерактивная площадка с различными семейными настольными играми HOBBY GAMES.

Для любителей спорта развернулось несколько интерактивных площадок: йога, спортивные интерактивы, пейнтбольная площадка. Можно было нанести аквагрим, поучаствовать в боях подушками, порисовать, ответить на вопросы викторин, работали тематические фотозоны.

Особое внимание привлекала фотовыставка «Парк моего детства», на которой были собраны снимки благовещенцев, принявших участие в конкурсе.

На главной сцене парка выступили артисты и творческие коллективы города, аниматоры, а вечером прошел розыгрыш призов. Спонсоры праздника предоставили более 180 разных подарков, главным из которых стал плазменный телевизор. Его выиграла пятилетняя девочка.

Завершилось празднование юбилея дискотекой и красочным фейерверком.

«У нас появилась идея продолжить работу выставки фотографий "Парк моего детства", мы дополним ее новыми снимками. Также 31 августа в 19 часов в городском парке пройдет детская дискотека, а в Первомайском — в 12 часов День почитания лошади. 1 сентября с 18 до 21 часа в городском парке перед сценой организуют дискотеку для старшеклассников. 7 сентября в рамках фестиваля "Благофест" на главной сцене состоится вручение премии "Родительское спасибо" Всероссийской организации родителей детей-инвалидов», — рассказала директор городского парка Наталья Маскаева.

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