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28августа
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сегодня, 20:10 0

Тындинец пытался устроиться на железную дорогу по фальшивому документу об образовании

В Тынде мужчина попытался устроиться на работу в одно из железнодорожных предприятий. В отдел кадров он предоставил подложное свидетельство об окончании курсов помощника машиниста.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте выяснили, что поддельный документ мужчина приобрел в Тынде у неизвестного лица.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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#закон #происшествия #транспорт #Тында

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