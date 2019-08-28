Тындинец пытался устроиться на железную дорогу по фальшивому документу об образовании
В Тынде мужчина попытался устроиться на работу в одно из железнодорожных предприятий. В отдел кадров он предоставил подложное свидетельство об окончании курсов помощника машиниста.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте выяснили, что поддельный документ мужчина приобрел в Тынде у неизвестного лица.
Отделением дознания возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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