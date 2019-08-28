В Амурской области купили квартиры для многодетных семей, пострадавших от наводнения

В Мазановском районе Амурской области, пострадавшем от наводнения, губернатор региона Василий Орлов встретился с жителями. Глава области осмотрел квартиры, в которых разместились многодетные семьи, и проинспектировал ремонт дорог.

«Поддержка многодетных семей находится на особом контроле», – отметил губернатор. Глава региона встретился с многодетными семьями из пострадавших сел Богословка и Угловое. По поручению губернатора в селе Новокиевский Увал были приобретены четыре квартиры. В них многодетные будут жить, пока решается вопрос с их постоянным местом жительства.

Василий Орлов интересовался, получили ли люди выплаты. Выплаты все получили, волнует вопрос о сертификатах на жилье. «Пока нет четкого понимания, как будут производиться и будут ли производиться выплаты из федерального бюджета на восстановление, ремонт пострадавшего жилья и переселение граждан из аварийного. Мы надеемся, что такие выплаты будут. И тогда, скорее всего, будет действовать тот же порядок, какой действовал в Иркутске. Пока постановления правительства нет», – разъяснял губернатор. Об этом же шла речь и на встрече с гражданами.

«Задача наша заключается в том, чтобы максимально качественно и быстро подготовить документы, направить их и постараться убедить, что нам нужна эта помощь. Этой работой занимаемся. Со своей стороны мы создали пункты долгосрочного пребывания, где готовы разместить людей, которым сейчас негде жить», – рассказал глава региона.

Четыре квартиры для многодетных приобретены в Новокиевском Увале, шесть – в поселке Февральск Селемджинского района.

На встрече с жителями Мазановского района рассказали, каким образом идет процесс оценки ущерба жилищному хозяйству. По данным МЧС, на территории Мазановского района оказались подтопленными 379 жилых домов. По состоянию на 26 августа текущего года, решение межведоственной комиссии было принято по 114 домам, из них 109 признаны аварийными – то есть непригодными для проживания. Пять домов требуют капитального ремонта. Работа комиссии еще продолжается, данные корректируются ежедневно.

В рамках аварийно-восстановительных работ принимаются меры по восстановлению и ремонту печей. По информации администрации Мазановского района, восстановлению подлежат 128 печей в шести населенных пунктах. В настоящее время работы ведутся в селе Угловое. Уже починили 20 печей. По окончании работ печники поедут работать в остальные населенные пункты в соответствии с графиком, согласованным с главами поселений.

Перед встречей с гражданами министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин заехал в Богословку. «Там сейчас работает межведомственная комиссия, которая обходит дома, определяет степень аварийности. По актам экспертной организации "Ростехинвентаризация", которые есть на руках, обследованы 54 дома согласно заявлений собственников. Сейчас их осматривает межведомственная комиссия и делает заключение», – рассказал Игорь Карзунин.

Василий Орлов проинспектировал один участок дороги Белоярово–Дружное. Проезд там закрыт, дорожники ведут работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. «В воскресенье планируют обеспечить проезд по данному участку», – доложил начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко. По его словам, для восстановления автодорог привлечены четыре подрядные организации. Транспортная доступность обеспечена.

Всего в районе в результате наводнения пострадали 19 участков дорог общей протяженностью 4,236 километра и шесть водопропускных сооружений. Сейчас везде ведутся ремонтно-восстановительные работы.

По линии сельского хозяйства работа по оказанию помощи ведется в трех направлениях – оказание помощи сельхозтоваропроизводителям, посевы которых пострадали от затопления и переувлаженения. «Сельхозпроизводители подали документы, они отправлены в Минсельхоз РФ, ждем решение», – рассказал министр сельского хозяйства Олег Турков.

Обсуждалось на встрече и оказание помощи жителям, у которых пострадали огороды в результате затопления рекой. «Все должны получить по 10 тысяч рублей за утрату урожая. Принято решение губернатора безвозмездно выдать овощи и картофель. В каждый сельсовет овощи привезут и по спискам выдадут. Кроме этого, отдельно жители могут дополнительно приобрести овощи и картофель за те денежные средства, которые они получили – по 10 тысяч рублей, – пояснил Олег Турков. – Принято решение оказать поддержку за утрату домашних животных и птиц. Поддержка не в денежной форме, а только в натуральной. Во втором квартале 2020 года за утерю скота будет оказана поддержка 1:1 бычка до двух месяцев».

Жителям Мазановского района из резервного фонда правительства РФ подлежит к выплате 144 миллиона рублей. Из них почти 83 миллиона уже выдано. Единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека предусмотрена 7 758 гражданам. 12,9 миллиона рублей на выплату 243 гражданам финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости – по 50 тысяч рублей на человека. 54,3 миллиона предназначены на выплату финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости – по 100 тысяч рублей на человека. Еще 19,78 миллиона рублей из резервного фонда правительства Амурской области выделена по линии министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области. Из этого объема средств 11,19 миллиона предназначено на выплату единовременной материальной помощи в расчете на 373 пострадавших домовладения – по 30 тысяч на одно домовладение. 2,09 миллиона пошли на выплату единовременной материальной помощи на 209 несовершеннолетних членов семьи, фактически проживающих в подтопленных или затопленных жилых помещениях. В этом случае расчет идет по 10 тысяч рублей на человека. 6,5 миллиона выделены на выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой или гибелью урожая. Владельцы 650 приусадебных участков получат по 10 тысяч рублей на один приусадебный участок.

«Жители задавали вопросы по выплатам в селе. Село Красноярово не тонуло, но была перемыта дорога. По федеральному законодательству, жители села имеют право на получение выплаты по 10 тысяч на человека, так как было прекращено более чем на три дня регулярное пассажирское сообщение. Сообщение действительно было прекращено, но при этом дорога для легкового транспорта была открыта. Есть разные мнения. Прокуратура считает, что нельзя выплачивать, потому что фактически сообщение не было прервано, жители говорят, что автобус не ходил. Каждый по-своему прав. Суд должен поставить точку. Мы исполним решение суда», – объяснял губернатор Амурской области.

Всего в зону подтопления в Мазановском районе попали 16 населенных пунктов общей численностью 9 851 человек, среди которых 1 606 детей. Были подтоплены 373 дома, 650 приусадебных участков, четыре социально значимых объекта.

Из зоны бедствия пришлось эвакуировать 1 925 человек, в том числе 622 ребенка. Из них 294 человека, в том числе 102 ребенка, эвакуированы в два пункта временного размещения, расположенные в Новокиевском Увале и Свободном. Остальных приютили родственники.

«Работа по выплатам у нас организована достаточно неплохо, – резюмировал Василий Орлов. – Мы за две недели провели большой объем работы. На сегодняшний день выплачено порядка 80 % средств, которые поступили к нам из федерального бюджета. Оставшиеся 20 % находятся на проверке – некорретно были первоначально заполнены данные: бывает задвоение, когда человек дважды подал заявление, бывает, что данные представлены не в полной мере. Такие случаи есть, они все у нас на контроле, мы в ближайшее время эти выплаты произведем. В первую очередь мы держали на контроле вопрос по выплатам по 50 и 100 тысяч рублей – это когда вода поднималась выше пола, и был нанесен ущерб».

Кроме этого, производятся выплаты 209 несовершеннолетним, фактически проживавших в подтопленных жилых домах. В этом случае размер единовременной материальной помощи составляет 10 тысяч рублей на одного человека.