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28августа
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В Благовещенске подрядчик бросил ремонт дороги, оставив перекопы без ограждений

В Благовещенске подрядчик бросил ремонт дороги, оставив перекопы без ограждений
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске компания-подрядчик, выполняющая ремонт дороги на участке улицы Новой от Амурской до Красноармейской, бросила работы, забрала технику и не огородила оставшиеся перекопы и колодцы. Об этом Амур.инфо рассказал благовещенец, живущий на улице Новой.

«В понедельник они свернулись и уехали. Не закончив работы, все бросили. Они не стали даже ничего огораживать, ни возле дома выезд не огородили, ни дальше. Колодцы открытые остались, а скоро первое сентября – дети в школу пойдут. Рабочие сказали, что вернутся через 2 недели. Мы написали в Инстаграм мэрии, нам ответили, что будут уточнять информацию», – сообщил амурчанин.

В пресс-службе мэрии корреспонденту Амур.инфо пояснили, что ремонт на этом участке улицы Новой выполняет подрядная организация ООО «Сервер». Выполнение ремонтных работ в Благовещенске контролирует ГУКС. После сообщения Амур.инфо о проблеме специалисты управления выехали на место с проверкой.

«Выяснилось, что там действительно не выполнена засыпка после устройства водоотводных лотков, не ограждено место производства работ. Представителей подрядчика сразу вызвали, они должны нарушения устранить. Работы подрядная организация приостановила из-за переувлажненного грунта и неустойчивой погоды, чтобы не нарушать технологический процесс. По факту отсутствия ограждений на месте работ им вынесено замечание», – сообщили в администрации Благовещенска.

Работы на улице Новой от Зейской до Красноармейской подрядчик должен закончить в октябре.

Ранее Амур.инфо сообщало, что жильцы нескольких домов на улице Новой живут без ливневой канализации и уличного освещения. После дождей на тротуаре и дороге появляются ямы и лужи. Передвигаться людям, среди которых инвалид-колясочник, приходится по проезжей части рядом с машинами. Благовещенцы писали коллективную жалобу в мэрию, но участок улицы тогда не благоустроили. Позже на место с проверкой выехали сотрудники прокуратуры.

«Прокурор сделал предписание мэрии на выполнение данных работ. Они отправили нас в проект безопасных и качественных дорог. Как мы узнали у рабочих, "Сервер" взял еще подряд на Театральной, где работы тоже стоят», – подытожил благовещенец.

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#строительство

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 минуты назад

    А где эти общественники, или они не из Благовещенска? На Пушкина то же самое всё побросали .

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