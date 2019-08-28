Амурчанин до смерти забил ногами пожилую мать

В больнице села Екатеринославка Октябрьского района Амурской области в июне скончалась пожилая женщина. Причиной смерти стали повреждения внутренних органов. В смерти пенсионерки обвиняется ее 44-летний сын.

Согласно материалам уголовного дела, 19 июня текущего года обвиняемый, находясь у себя дома, несколько раз ударил ногой по спине престарелой матери. Спустя несколько дней женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области, на допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти матери. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.