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28августа
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сегодня, 18:00 7

Амурчанин до смерти забил ногами пожилую мать

Амурчанин до смерти забил ногами пожилую мать
Фото: подольск-администрация.рф

В больнице села Екатеринославка Октябрьского района Амурской области в июне скончалась пожилая женщина. Причиной смерти стали повреждения внутренних органов. В смерти пенсионерки обвиняется ее 44-летний сын.

Согласно материалам уголовного дела, 19 июня текущего года обвиняемый, находясь у себя дома, несколько раз ударил ногой по спине престарелой матери. Спустя несколько дней женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области, на допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти матери. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Скормить урода свиньям больным АЧС.

    Свиней потом сжечь!

  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    Не судите строго - он же сирота.

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    OldlordСкормить урода свиньям больным АЧС.

    Свиней потом сжечь!


    Жестко, но справедливо

  • LanaM

    LanaM
    54 минуты назад

    Урод

  • LanaM

    LanaM
    54 минуты назад

    Урод

  • LanaM

    LanaM
    54 минуты назад

    Урод

  • Ежи Пшезьдзецкий

    Ежи Пшезьдзецкий
    28 минут назад

    Вероятно, он все правильно сделал. Она была бесхозна и непривита.

    Аааа вы не про собаку, ну, извините.

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