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сегодня, 17:49 8

Некоторые амурские фермеры считают, что свиней заразили чумой специально

Некоторые амурские фермеры считают, что свиней заразили чумой специально
Фото: ria.ru

Некоторые амурские фермеры предполагают, что африканская чума свиней была занесена в Приамурье специально. По их мнению, разнося инфекцию, одна из крупных агропромышленных компаний, производящих свинину, готовит для себя место на рынке. Эту информацию опровергли в областном управлении ветеринарии.

«Это все вранье, фейки. Мы всегда думали, что к нам не долетит, потому что центр России, Краснодар, где были вспышки вируса, далековато от нас. Но все почему-то забыли про наших соседей, которые находятся через Амур. У них в том году было 102 вспышки африканской чумы свиней, и в этом году с начала года уже больше 30. Именно в провинции Хэйлунцзян, с которой мы граничим. А вирус может с кем угодно к нам попасть. И расстояние, которое нас разделяет через Амур, оно мизерное. Тем более вакцины нет, лекарства нет от чумы во всем мире. Люди должны адекватно относиться, а не распространять сплетни», – рассказал начальник Амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Он также сообщил, что в Волкове выявляют новые подворья, где фиксируется вирус АЧС. По информации Сергея Владимировича, это происходит, потому что люди вовремя не отдали свиней на отчуждение, пытались их укрыть.

«Они пытались их скрыть и подвергнуть под угрозу население. За эти вещи вообще должна быть административная ответственность», – добавил он.

28 августа чума свиней была официально подтверждена еще на одной территории Амурской области – в Бурейском районе. Там уже приняты превентивные меры: устанавливаются дизбарьер и посты.

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#животные

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Если ссылаться на Китай так логически если рассудить началось с усть ивановки которая находится намного дальше от Китая чем например Сергеевка, Красное, Корхово и т.д т.е деревни которые расположены почти на берегу амура их застава разделяет только так почему там нармально у них вероятность заражения была больше если на Китай сваливать

  • full

    full
    2 часа назад

    Хз, лично я не верю, что чума не из Китая. Статистики уже накопилось предостаточно, жаль, что умысел соседей доказать сложно. Что до первого очага в Усть - Ивановке, то кто сказал, что он первый? Туда свозили скотину с разных мест.

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Началось с хозяйств,где работают китайцы ) значит Китай виноват

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    А когда от чумы наконец сдохнет хоть как-нибудь правительственная свинья...?

  • OT

    OT
    1 час назад

    А скажите для чего например США создали по разработке и иследованиям то-ли химическую, то-ли бактериологическую лабораторию в Грузии вблизи России? А так-же Китай он явно не заинтересован в развитии Дальнего Востока и непозволит наращивания ни свинины, ни овощной продукции т.е. план не интегационный у Китая, а поан экономического отсечения ДВ. Отдал Путин часть территории и теперь это признак сомнения принадлежности ДВ России видят китайцы.

  • Бывалый72

    Бывалый72
    28 минут назад

    Скорее китайцы мстят за запрет овощей и фруктов

  • Бывалый72

    Бывалый72
    28 минут назад

    Скорее китайцы мстят за запрет овощей и фруктов

  • ДКВР

    ДКВР
    5 минут назад

    ХА седня на работе тоже думали что кто то спецально травит а ещё самолёты с америки иканады над нами летают да и китайскии тоже

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