Некоторые амурские фермеры считают, что свиней заразили чумой специально

Некоторые амурские фермеры предполагают, что африканская чума свиней была занесена в Приамурье специально. По их мнению, разнося инфекцию, одна из крупных агропромышленных компаний, производящих свинину, готовит для себя место на рынке. Эту информацию опровергли в областном управлении ветеринарии.

«Это все вранье, фейки. Мы всегда думали, что к нам не долетит, потому что центр России, Краснодар, где были вспышки вируса, далековато от нас. Но все почему-то забыли про наших соседей, которые находятся через Амур. У них в том году было 102 вспышки африканской чумы свиней, и в этом году с начала года уже больше 30. Именно в провинции Хэйлунцзян, с которой мы граничим. А вирус может с кем угодно к нам попасть. И расстояние, которое нас разделяет через Амур, оно мизерное. Тем более вакцины нет, лекарства нет от чумы во всем мире. Люди должны адекватно относиться, а не распространять сплетни», – рассказал начальник Амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Он также сообщил, что в Волкове выявляют новые подворья, где фиксируется вирус АЧС. По информации Сергея Владимировича, это происходит, потому что люди вовремя не отдали свиней на отчуждение, пытались их укрыть.

«Они пытались их скрыть и подвергнуть под угрозу население. За эти вещи вообще должна быть административная ответственность», – добавил он.

28 августа чума свиней была официально подтверждена еще на одной территории Амурской области – в Бурейском районе. Там уже приняты превентивные меры: устанавливаются дизбарьер и посты.