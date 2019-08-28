На три дня в Благовещенске ограничили движение транспорта на одной из улиц

В Благовещенске в связи с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети ограничено движение транспортных средств на одной из городских улиц. Ограничение продлится с 28 августа по 30 сентября.

Движение транспорта перекрыли на половине проезжей части на участке улицы Театральной между Вокзальной (виадук) и Конной. Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.

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Нина Гвоздкова