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28августа
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сегодня, 18:17 0

На три дня в Благовещенске ограничили движение транспорта на одной из улиц

В Благовещенске в связи с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети ограничено движение транспортных средств на одной из городских улиц. Ограничение продлится с 28 августа по 30 сентября.

Движение транспорта перекрыли на половине проезжей части на участке улицы Театральной между Вокзальной (виадук) и Конной. Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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