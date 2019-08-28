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28августа
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сегодня, 17:40 0

Последнюю школу в Благовещенске построили 19 лет назад

Последнюю школу в Благовещенске построили 19 лет назад
Фото: кадр видео

В Благовещенске впервые за 19 лет построили новое здание школы. Это второй корпус школы № 22. До этого в последний раз в областном центре открывали учебное заведение в микрорайоне. Это школа № 28. «АльфаТВ» публикует архивные кадры 2000 года – тогда здание и было открыто.

Эти кадры сняли за месяц до начала учебного года. Новую школу приехали осмотреть мэр Благовещенска Александр Колядин и губернатор Амурской области Анатолий Белоногов.

Сейчас микрорайон Благовещенска как никогда нуждается в строительстве новой школы. Классы в учебных заведениях переполнены. В этом году за парты сядет рекордное количество первоклассников – 3 391 человек. В новой 22-й школе впервые набрали 5 первых классов, до этого было не больше четырех. Всего же в школах города будут обучаться 27 774 благовещенца.

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#образование #строительство #школа

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