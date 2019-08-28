Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 0

Мужчина пережил удар молнии, но умер при лечении коровьим навозом

Мужчина пережил удар молнии, но умер при лечении коровьим навозом
Фото: lenta.ru

В Индии мужчина скончался после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии. Согласно народным поверьям, это должно было облегчить его страдания.

25 августа в Бинод (Binod) и Гокула Подха (Gokula Podh) ударила молния. Односельчане решили помочь пострадавшим и закопали Бинода в кучу навоза.

Однако через несколько минут после этого он перестал дышать. Позже выяснилось, что индиец умер от удушья.

Второго мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. О дальнейшем состоянии Подха ничего не сообщается, пишет «Лента.ру».

24 июня молния ударила в двух рабочих в Благовещенском районе. По словам очевидцев, разряд молнии попал в них в тот момент, когда они находились на дороге и разговаривали по мобильному телефону.

Просмотров всего: 248

#здоровье

распечатать


В России и мире 1

За секунду до падения: девушка-йог сделала фото на балконе 6 этажа и упала
Происшествия 15

Африканская чума свиней распространилась на Бурейский район Приамурья
В России и мире

Для спасения разрубленной кисти руки врачи пришили конечность к паху пациента
Общество 5

В Амурской областной больнице началась реконструкция
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь