Мужчина пережил удар молнии, но умер при лечении коровьим навозом

В Индии мужчина скончался после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии. Согласно народным поверьям, это должно было облегчить его страдания.

25 августа в Бинод (Binod) и Гокула Подха (Gokula Podh) ударила молния. Односельчане решили помочь пострадавшим и закопали Бинода в кучу навоза.

Однако через несколько минут после этого он перестал дышать. Позже выяснилось, что индиец умер от удушья.

Второго мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. О дальнейшем состоянии Подха ничего не сообщается, пишет «Лента.ру».

24 июня молния ударила в двух рабочих в Благовещенском районе. По словам очевидцев, разряд молнии попал в них в тот момент, когда они находились на дороге и разговаривали по мобильному телефону.