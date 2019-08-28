За секунду до падения: девушка-йог сделала фото на балконе 6 этажа и упала

23-летняя Алекса Терразас из Мексики получила популярность благодаря йоге и опасным трюкам. Последнее фото с балкона шестого этажа обернулось для девушки серьезными травмами.

Недавно в соцсетях появилось фото девушки, свисающей с балкона многоэтажки. Она не держалась руками за перила и выглядела очень смелой, выполняя позу из йоги. Но затем оказалось, что снимок этот был сделан за секунду до того, как блогерша сорвалась вниз с высоты 23 метров.

При падении Алекса получила серьезные повреждения. У нее оказались раздроблены руки, ноги, бёдра и пробита голова. Врачи собирали девушку почти 11 часов. Им удалось спасти жизнь девушки. Некоторое время блогерша находилась в критическом состоянии, но сейчас она чувствует себя заметно лучше. Врачи сообщили, что ходить Алекса не будет еще около трех лет, а возможно и больше.

Полиция Нуэво-Леона проверила перила балкона и не обнаружила каких-либо неполадок. А также опросила соседей девушки и узнала, что она вела свой блог и публиковала экстремальные фото, сообщает Life.