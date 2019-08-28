В Благовещенске снова будут чистить речку Бурхановку

В Благовещенске пройдет очередной этап очистки реки Бурхановки. Он запланирован на 30 августа в районе пересечения улиц 50 лет Октября – Северная. Начало в 15:00. Горожан приглашают присоединиться к этой акции.

Цикл мероприятий, приуроченных к Дням защиты от экологической опасности, стартовал в мае этого года, в нем приняли участие около 150 человек. Последний раз Бурхановку чистили в конце июня на улице Горького – на участке от Театральной до Кузнечной.

В этот раз активистами станут добровольцы Благовещенска, участники профильной социально-трудовой смены (смена организована центром «Выбор» в рамках реализации федерального гранта занятости несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН или склонных к совершению правонарушений), а также неравнодушные жители города.

В предыдущих мероприятиях по очистке городской реки было собрано более 350 мешков мусора.

Организаторы акции: МБУ «Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» при поддержке администрации города Благовещенска совместно с ГСТК, сообщает пресс-служба городской администрации.