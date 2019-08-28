«Цветы на воде», «Музыка победы»: в Благовещенске отметят годовщину окончания Второй мировой войны

Фото: Амур.инфо

Приближается 2 сентября – день окончания Второй мировой войны и победы на милитаристской Японией. В Благовещенске в честь этой даты пройдут митинги, торжественные концерты и патриотические акции. Принять участие в них могут все желающие.

30 августа в 10:00 состоится церемония возложения цветов и венков к памятнику Скорбящей матери в селе Белогорье, а 2 сентября аналогичные церемонии пройдут в селах Плодопитомник и Садовое.

2 сентября в 12:00 на площади Победы горожане, ветераны, сотрудники мэрии, представители областной власти, военные Благовещенского гарнизона и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Рокоссовского по традиции почтут память погибших.

В 12:30 на набережной реки Амур в районе улицы Б. Хмельницкого пройдет акция «Цветы на воде». В ней примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественности и горожане.

В 13:00 в Центре эстетического воспитания детей им. В. Белоглазова начнется праздничный концерт «Музыка победы». Перед жителями и гостями города выступит уникальный сводный российско-китайский оркестр Благовещенск – Хэйхэ, вокалисты двух стран исполнят патриотические песни. Почетным гостем станет Павел Баранский – оперный певец (баритон), солист Московской областной филармонии. Артисты также исполнят всеми любимые «Три танкиста», «День Победы» и новые совместные номера «Песня о далекой Родине», «Баллада о солдате» и другие. Вход на концерт свободный.

В этот же день в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» от улицы Мухина до переулка Св. Иннокентия развернется праздничная акция «Набережная нашей Победы». С 18:00 до 20:00 для всех желающих будут организованы экскурсии в артиллерийский полукапонир ДВОКУ с малой реконструкцией боевых будней. Театральные коллективы Благовещенска под открытым небом представят отрывки из патриотических постановок. Также горожанам предлагают посетить выставку военного оружия и техники времен Великой Отечественной войны, станцевать вальсы 40-х годов, послушать патефон, купить сувениры и принять участие в тематическом пленэре и литературном лектории.

В этом году возобновилась совместная деятельность библиотек города и координаторов проекта «Судьба солдата». В рамках проекта, 2 сентября, с 12:00 до 15:00 в холле Центра эстетического воспитания детей им. В. Белоглазова, а также с 18:00 до 20:00 на набережной в районе бронекатера можно будет получить информацию о пропавшем без вести или погибшем во время войны родственнике. Оформить заявку помогут библиотекари-добровольцы и участники уникального исторического проекта, сообщает пресс-служба городской администрации.