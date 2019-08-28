Африканская чума свиней распространилась на Бурейский район Приамурья

Еще в одном районе Амурской области зафиксировали вирус африканской чумы свиней.Очаг заболевания находится в селе Асташиха Бурейского района. Там на двух подворьях вирус поразил более 30 животных.

О распространении заболевания в Бурейском районе в редакцию Амур.инфо сообщила жительница Асташихи. Женщина рассказала, что на ее подворье погибли все 7 взрослых свиней. Из 29 поросят осталось 18.

«Сначала в одном дворе, потом в другом свиньи начинают отказываться от пищи, пьют только воду, температура поднимается, а потом уже сдыхают. Недели две такое происходит. Ветеринары брали пробы и сейчас к нам постоянно ездят. Тех свиней, которые сдыхают, их увозят и сжигают. Я сейчас и уголь взяла под свиней, дрова. Вот сейчас 50 тысяч лежит во дворе, а чем отдавать, я не представляю. Люди все в ужасе, что скотина попадала. Как и на что выживать дальше, я не знаю», – рассказала амурчанка.

В областном управлении ветеринарии и племенного животноводства информацию о распространении вируса АЧС назвали достоверной и сообщили, что наличие вируса у животных официально подтверждено результатами анализов. На территории, где обнаружили вирус, приняты привентивные меры: устанавливаются дизбарьер и посты. В ближайшее время на территории, где зафиксировано заболевание, введут карантин.

«Отбирался материал патологический от падежа. На сегодня (заражены свиньи) в двух подворьях, это 32 свиньи. В данный момент готовятся все документы для наложения карантина губернатором региона. Соответственно будет проводиться отчуждение. В данный момент от очага определяются зоны. Первая зона – где будут проводить отчуждение. Вторая – это угрожаемая зона, в которой будут прекращены все хозяйственные связи: убой, реализация, перевозка. Очаг зафиксировали в Асташихе», – рассказал начальник управления ветеринарии племенного животноводства региона Сергей Самохвалов.

Он добавил, что заболевание также зафиксировали в селе Гродеково Благовещенского района. Четыре дня назад АЧС официально подтвердили в селе Волково Благовещенского района. Еще раньше вирус зафиксировали в селе Усть-Ивановка Благовещенского района.