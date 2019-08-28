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28августа
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сегодня, 16:05 7

Африканская чума свиней распространилась на Бурейский район Приамурья

Африканская чума свиней распространилась на Бурейский район Приамурья
Фото: pixabay.com

Еще в одном районе Амурской области зафиксировали вирус африканской чумы свиней.Очаг заболевания находится в селе Асташиха Бурейского района. Там на двух подворьях вирус поразил более 30 животных.

О распространении заболевания в Бурейском районе в редакцию Амур.инфо сообщила жительница Асташихи. Женщина рассказала, что на ее подворье погибли все 7 взрослых свиней. Из 29 поросят осталось 18.

«Сначала в одном дворе, потом в другом свиньи начинают отказываться от пищи, пьют только воду, температура поднимается, а потом уже сдыхают. Недели две такое происходит. Ветеринары брали пробы и сейчас к нам постоянно ездят. Тех свиней, которые сдыхают, их увозят и сжигают. Я сейчас и уголь взяла под свиней, дрова. Вот сейчас 50 тысяч лежит во дворе, а чем отдавать, я не представляю. Люди все в ужасе, что скотина попадала. Как и на что выживать дальше, я не знаю», – рассказала амурчанка.

В областном управлении ветеринарии и племенного животноводства информацию о распространении вируса АЧС назвали достоверной и сообщили, что наличие вируса у животных официально подтверждено результатами анализов. На территории, где обнаружили вирус, приняты привентивные меры: устанавливаются дизбарьер и посты. В ближайшее время на территории, где зафиксировано заболевание, введут карантин.

«Отбирался материал патологический от падежа. На сегодня (заражены свиньи) в двух подворьях, это 32 свиньи. В данный момент готовятся все документы для наложения карантина губернатором региона. Соответственно будет проводиться отчуждение. В данный момент от очага определяются зоны. Первая зона – где будут проводить отчуждение. Вторая – это угрожаемая зона, в которой будут прекращены все хозяйственные связи: убой, реализация, перевозка. Очаг зафиксировали в Асташихе», – рассказал начальник управления ветеринарии племенного животноводства региона Сергей Самохвалов.

Он добавил, что заболевание также зафиксировали в селе Гродеково Благовещенского района. Четыре дня назад АЧС официально подтвердили в селе Волково Благовещенского района. Еще раньше вирус зафиксировали в селе Усть-Ивановка Благовещенского района.

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#животные #здоровье

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    так выходит 5км от очага карантин это бред полный!!! Где виновные?? или это умышленное истребление поголовья???

  • ay

    ay
    54 минуты назад

    Волей-неволей начнёшь думать о зачистке рынка.

  • Graf1977

    Graf1977
    54 минуты назад

    Следующие ЕАО и Хабаровский край, вирус с паводком появился!

  • Stat

    Stat
    41 минута назад

    Зачистка. По районам ездят перекупы и скупают мясо свиней по 150-200 р

  • Алекsей

    Алекsей
    24 минуты назад

    Жили люди не богато, а теперь и вовсе ни с чем остались.

  • Алхимик

    Алхимик
    16 минут назад

    Бред про зачистку не пишите.. Во первых, после ликвидации очага ещё год на территории запрещено заводить поголовье свиней. Во-вторых, если ещё не дай бог появятся новые очаги, область могут сделать карантин ной, и тогда от сюда ни одна партия свинины не будет закуплена в течение года.

    А привозной бразильской и другой свининой и так все лари завален в супермаркетах.

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Алхимик

    Бред про зачистку не пишите.. Во первых, после ликвидации очага ещё год на территории запрещено заводить поголовье свиней.



    А разве не три года?



    Во-вторых, если ещё не дай бог появятся новые очаги, область могут сделать карантин ной, и тогда от сюда ни одна партия свинины не будет закуплена в течение года.



    Скорее всего так и будет.

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