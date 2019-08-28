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28августа
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сегодня, 16:00 3

Дальневосточники просят правительство РФ повысить доступность льготной ипотеки

Дальневосточники просят правительство РФ повысить доступность льготной ипотеки
Фото: pixabay.com

Дальневосточные законодатели обратились в правительство страны с просьбой о повышении доступности льготной ипотеки. Первому вице-премьеру Татьяне Голиковой направлено обращение с просьбой разрешить льготную ипотеку для семей с двумя и более детьми во всех населенных пунктах, а не только в сельской местности, как сейчас.

Для подготовки обращения был сделан расширенный мониторинг ситуации. Выяснилось, что проблема актуальна для всего федерального округа, пишет РАИ «Камчатка-информ». По словам спикера камчатского парламента Валерия Раенко, правила программы льготной ипотеки для семей с детьми нуждаются в совершенствовании, поскольку сегодня только единицы могут воспользоваться этой преференцией. Это касается и Амурской области.

«С 2018 года действует льготная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам для семей с двумя и более детьми – 6 % годовых, а в Дальневосточном федеральном округе с 2019 года – 5 % годовых. Льгота предусмотрена для семей с детьми, рожденными после 1 января 2018 года. Но в городах жилье на этих условиях можно приобретать только в новострое. Льготная ипотека и на первичном, и на вторичном рынке разрешена лишь в сельской местности. Как результат, за полтора года действия программы из 3 179 камчатских семей, имеющих право на льготную ипотеку, такой кредит оформили всего 7. Мы изучили ситуацию в 11 регионах Дальнего Востока, и цифры убедительно свидетельствуют, что льготная ипотека остается невостребованной. К примеру, в Амурской области этим правом воспользовались всего 18 из 6 631 семьи с двумя и более детьми, в Магаданской области – 10 из 1 315, в Приморье – 21 семья из 19 273», – сказал Валерий Раенко.

По мнению камчатских парламентариев, причина в том, что рынок первичного жилья в дальневосточных городах развивается пока недостаточно высокими темпами. Все, что строится государством, рассчитано на переселение граждан из ветхого, аварийного и сейсмодефицитного фонда. Частные же предприятия ориентированы в основном на возведение элитного жилья, которое обычным семьям не по карману.

«Рынок новостроек под продажу в городах пока невелик, поэтому основным спросом пользуется именно вторичка. Мы предлагаем рассмотреть возможность разрешить льготную ипотеку на всей территории ДФО – как в сельской местности, так и в городах», – подчеркнул Валерий Раенко.

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#Дальний Восток #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    58 минут назад

    Для ДВ ипотеку льготной нужно делать для всех. Тогда и рожать и приезжать будут.

  • Bagirochka

    Bagirochka
    47 минут назад

    а если бы сделали бы не только для тех, у кого второй и последующий ребенок родились с 2018, то было бы очень много желающих. а то кто-то родил раньше, а льготная ипотека не положена. Хотя крыша над головой нужна всем. и до 2018 года рождения и после...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    8 минут назад

    "Бегите, глупцы!"(С).

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