Стена обрушилась на людей в Новосибирске

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Стена одноэтажного здания рухнула 28 августа на людей. Происшествие случилось во время реконструкции дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Под завалами остались люди, приехали три машины скорой и МЧС», – рассказал один из очевидцев, сообщивший о двух людях, которые могут находится под обломками.

ТАСС сообщает, что под завалами могут находиться до 12 рабочих: «По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется».

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, одного рабочего удалось вытащить из-под обломков. Под завалом могут находиться еще 11 человек.

«На месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция и произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, один человек спасен и передан медикам», – говорится в официальном заявлении МЧС.

Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется. На месте работают 52 человек и 19 единиц техники, сообщает «Тайга.инфо».