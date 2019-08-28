Более 30 инвестпроектов Приамурья будут поддержаны АНО АПИ

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) окажет организационную и методологическую поддержку 33 проектам Амурской области по 7 приоритетным направлениям.

«Перед каждым дальневосточным регионом стоит амбициозная задача по формированию максимально привлекательного инвестиционного климата и увеличения потока инвестиций. В частности, в Амурской области планируется привлечение не менее 1,25 триллиона рублей инвестиций в основной капитал. Содействие в этом оказывает наше Агентство. Оно провело оценку перспективных инвестиционных проектов, которым нужна поддержка для запуска или дальнейшего развития. В Амурской области предварительно отобраны 33 проекта. Объем инвестиций по проектам составляет более 2 триллионов рублей. Это проекты в нефтегазовой промышленности, электроэнергетике, по добыче твердых полезных ископаемых, в сфере туризма, агропромышленном комплексе, логистике, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Реализация этих проектов позволит создать порядка 23,5 тысячи рабочих мест», – говорит директор АНО АПИ по взаимодействию с госорганами и регионами Тарас Попов.

Представитель АНО АПИ уточнил, что для поддержки этих проектов и запуска новых обсуждается возможность расширения зоны действия трех амурских ТОР: «Приамурская», «Белогорск», «Свободный», распространения режима свободного порта Владивосток на Благовещенск.

Как напомнил Тарас Попов, во время визита индийской бизнес-миссии в ДФО регион представил инвесторам реализуемые и потенциальные проекты по глубокой переработке сои, созданию животноводческих комплексов молочного и мясного направлений, нефтегазохимии, выпуску керамических изделий, в сфере логистических услуг. «Проекты в нефтегазовой промышленности – одни из самых больших, с точки зрения объемов инвестиций. Так, объем инвестиций по 6 проектам, которые мы взяли на сопровождение, составляет более 1,4 триллиона рублей», – цитирует Попова Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

По его словам, перспективным является развитие сельскохозяйственной отрасли. Приамурье является главным производителем сои в России. Это 35 % всего общероссийского объема и 69 % в объеме валового производства на Дальнем Востоке.

«К сельскохозяйственным проектам проявляют интерес российские, китайские, индийские инвесторы. Это не только выращивание сои, кукурузы и пшеницы, но и строительство молочных ферм, производство мяса. Если говорить о тех проектах, которые мы взяли на сопровождение, то это порядка 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 8,3 миллиарда рублей», – пояснил он.

АНО АПИ планирует разработать единую инвестиционную стратегию для всех дальневосточных регионов. В настоящее время идет проработка инвестиционных стратегий для каждого региона. Данные стратегии войдут в единый общий документ.