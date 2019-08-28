К Земле приближаются два огромных астероида

В середине сентября около планеты Земля пройдут 2 больших астероида. NASA сообщает, что это произойдет 14 сентября.

Диаметр одного из астероидов составляет приблизительно от 290 до 650 метров, его название 2000QW7. Второй астероид под рабочим названием 2010CO1 меньшего размера, его диаметр оценивается от 120 до 260 метров. Назвать точные их размеры специалисты пока не могут.

Оба космических тела приблизятся к нашей планете на 5,3 миллиона километров. Они не угрожают человечеству, но могут вызвать магнитные бури.

Это не единственные астероиды, приближающиеся к Земле. К планете направляется еще одно гигантское космические тело внушительных размеров – его диаметр достигает примерно 600 метров.

Ежегодно мимо Земли пролетает достаточное количество больших метеоритов, которые в случае столкновения могут уничтожить мир или вызвать серьезные разрушения. Также метеориты могут повлиять на природные явления, например, цунами. Пока все крупные астероиды пролетают на большом расстоянии и не представляют опасности, сообщает Eg.ru.

В августе уфологи уже прогнозировали конец света из-за таинственной планеты-убийцы Нибиру. Прогнозы не сбылись, и конец света перенесли на 1 сентября.