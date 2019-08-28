В Приамурье погибла пятая часть всего урожая

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В амурском минсельхозе рассказали, какой ущерб нанесла стихия сельскому хозяйству. Аграрии не досчитаются культур на площади 255 тысяч гектаров. При том, что общая площадь посевов в области составляет 1 миллион 152 тысячи гектаров.

Большая часть утраченного – соя. Эта культура погибла на площади 228 тысяч гектаров, сообщили в министерстве.

В 2018 году в Амурской области в результате непогоды погиб урожай на площади 126 тысяч гектаров. В текущем году, помимо утраты урожая, возможен и недобор по заготовке кормов. Минсельхоз региона рекомендует аграриям сосредоточить силы на этом направлении.

Согласно расчетам ведомства, в 2019 году требуется заготовить более 321 тысячи тонн грубых кормов. Силоса необходимо более 91 тысячи тонн и 99 тысяч тонн концентрированных кормов. Для заготовки сена и сенажа в хозяйствах используется более 19 тысяч гектаров площадей, где произрастают однолетние травы, 150 тысяч гектаров – естественных сенокосов и 40 тысяч гектаров – многолетних трав. Силос планируется заготавливать с 6,2 тысячи гектаров посевов кукурузы.

По данным на 26 августа, в области заготовлено более 108 тысяч тонн грубых кормов, или 34% от запланированного объема, что ниже уровня 2018 года на 49 тысяч тонн, информирует пресс-служба регионального правительства.

«Низкие темпы заготовки кормов объясняются неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в июне-августе, когда выпало 150-206 % от нормы осадков. По области остаются невыкошенными более 100 тысяч гектаров естественных сенокосов. Самый высокий процент заготовки грубых кормов в Ивановском и Тамбовском районах – 68 % и 56 % соответственно. Самая низкая обеспеченность кормами – в Бурейском и Октябрьском районах – 3% и 5% соответственно», – сообщают в министерстве.

По мнению министра сельского хозяйства области Олега Туркова, на тех участках полей, где сохранился урожай, необходимо заготовить зерновую солому, прежде всего пшеничную и овсяную.

Губернатор Василий Орлов поручил минсельхозу области представить доклад по заготовке кормов через две недели. «Минсельхоз приложит все усилия для заготовки кормов», – сказал министр сельского хозяйства Олег Турков,