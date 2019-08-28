27 амурчан обвиняют в подставных ДТП по предварительному сговору

В Приамурье окончено расследование уголовного дела в отношении группы граждан. Они обвиняются в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Установлено, что 27 амурчан, действуя в составе группы по предварительному сговору, получали денежные выплаты от страховых компаний за автомобили, поврежденные в подставных ДТП. Жителям Приамурья вменяется 11 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма ущерба составила свыше 3 миллионов рублей.

Эти факты мошенничества были выявлены сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области весной 2017 года. Полицейские обратили внимание на то, что повреждения автомобилей не соответствовали заявленным обстоятельствам аварий. Как выяснилось – они были получены ранее.

Организатором, по версии следствия, является житель Благовещенска 1996 года рождения. Этот молодой человек находил транспортные средства, их владельцев и предлагал им поучаствовать в подставных авариях. Он руководил действиями участников и получал от них выплаты. В настоящее время с ним заключено досудебное соглашение.

Уголовное дело в отношении 26 фигурантов будет направлено в суд. В отношении организатора ДТП дело выделено в отдельное производство и также находится на рассмотрении в суде.

Согласно действующему законодательству, обвиняемые могут лишиться свободы на 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.