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28августа
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сегодня, 14:31 0

В Благовещенске полиция проверяет информацию о продаже бюджетного места в колледже

В Благовещенске полиция проверяет информацию о продаже бюджетного места в колледже
Фото: pixabay.com

Благовещенская полиция проверяет информацию о том, что абитуриентке колледжа предложили купить бюджетное место за 10 тысяч рублей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», об инциденте рассказала жительница Сковородина. По словам женщины, ей предложили за деньги продвинуть сына в очереди абитуриентов.

«Данная информация зарегистрирована в установленном законом порядке в МО МВД России "Благовещенский". Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в полиции.

Тем временем в учебном заведении назвали информацию, предоставленную амурчанкой, недостоверной. Женщина планирует обратиться в областную прокуратуру с жалобой.

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