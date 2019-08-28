В Благовещенске полиция проверяет информацию о продаже бюджетного места в колледже

«Данная информация зарегистрирована в установленном законом порядке в МО МВД России "Благовещенский". Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в полиции.

Тем временем в учебном заведении назвали информацию, предоставленную амурчанкой, недостоверной. Женщина планирует обратиться в областную прокуратуру с жалобой.