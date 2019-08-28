В Благовещенске полиция проверяет информацию о продаже бюджетного места в колледже
Благовещенская полиция проверяет информацию о том, что абитуриентке колледжа предложили купить бюджетное место за 10 тысяч рублей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», об инциденте рассказала жительница Сковородина. По словам женщины, ей предложили за деньги продвинуть сына в очереди абитуриентов.
«Данная информация зарегистрирована в установленном законом порядке в МО МВД России "Благовещенский". Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в полиции.
Тем временем в учебном заведении назвали информацию, предоставленную амурчанкой, недостоверной. Женщина планирует обратиться в областную прокуратуру с жалобой.
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