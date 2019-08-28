Василий Орлов назвал работу Фонда капремонта области удовлетворительной

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На 28 августа в Амурской области завершен капремонт в 133 домах. С начала года в 110 домах отремонтированы кровли, в 5 – внутридомовые инженерные системы. Произведена замена 20 лифтов в Тынде и 26 лифтов в Благовещенске.

Общая стоимость работ составила более 551 миллиона рублей. О ходе капитального ремонта многоквартирных домов в регионе на заседании правительства доложил и. о. директора Фонда капремонта Дмитрий Шоплик.

«Помимо этого, заключены договоры и идет выполнение капремонта в 129 домах, общая стоимость работ составляет более 767 миллионов рублей. Всего будет сделано 79 крыш домов, 5 фасадов зданий, 23 внутридомовых инженерных системы, в 22 многоквартирных домах Благовещенска будет заменено 75 лифтов», – сказал Дмитрий Шоплик.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что замена такого количества лифтов в Благовещенске – объемная работа. Её необходимо провести в максимально сжатые сроки, чтобы не вызывать недовольство жильцов.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по 80 домам. Стоимость проектных работ – более 14,8 миллиона рублей.

За 2019 год Фондом было использовано 1,5 миллиарда рублей, что аналогично расходам Фонда на проведение работ за прошедшие 5 лет. С 2014 по 2018 год включительно на такую же сумму выполнили капремонт в 395 домах.

Руководитель Фонда капремонта также рассказал о нововведениях в работе организации. В этом году решена одна из проблем – недостаток проектных организаций в области, способных подготовить необходимую документацию.

«Фонд провел расчеты и внес предложения для изменения законодательства, по которому станет возможным заключать договоры с одной компанией на проектирование и выполнение работ. Кроме этого, оказались не напрасны обращения в Минстрой России с предложением внести поправки в законодательство. Фонд предложил в случае отмены аукциона по причине участия одной организации, заключать договор с единственным участником из реестра квалифицированных подрядных организаций, а также сократить сроки проведения конкурсных процедур. Эти изменения законодательства сейчас проходят проверку в Минюсте России», – рассказал Дмитрий Шоплик.

Он сообщил, что сейчас рассматривается привлечение к проведению ремонтных работ Центра организации капитального ремонта (ЦОКР). Организация уже давно эффективно работает в западной части страны. Центр заключает договоры с собственниками домов и проводит ремонты раньше, чем запланировано в региональной программе, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Фонду капитального ремонта необходимо учесть весь приобретенный и положительный и негативный опыт в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Приамурье. Также необходимо информировать каждое муниципальное образование о том, какие работы и в каких домах будут сделаны. Всю эту информацию необходимо довести до глав муниципалитетов. На сегодняшний день считаю работу Фонда капитального ремонта удовлетворительной. По итогам года подведем еще результаты и посмотрим, что выполнено, а что нет», – отметил глава региона Василий Орлов.