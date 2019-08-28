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сегодня, 14:16 3

В Благовещенском районе обнаружены сотни боеприпасов

В Благовещенском районе обнаружены сотни боеприпасов
Фото: ru.depositphotos.com

28 августа сотрудники Росгвардии, полиции и ДВОКУ выехали в Благовещенский район Амурской области. Там были обнаружены около 300 боеприпасов.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенского района, боеприпасы нашли на границе между полигоном Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и землями Новотроицкого сельсовета. Выяснилось, что они учебные. Решается вопрос по их вывозу и дальнейшей утилизации.

Ранее агентство сообщало об инциденте в Архаринском районе, где были обнаружены подозрительные предметы, по версии социальных сетей – мины.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    2 часа назад

    Если они учебные, то это не БОЕприпасы.

    Когда научитесь думать над тем о чем пишете? Главное прокукарекать погромче , чтобы читатели кинулись читать и заработал счетчик посещений сайта?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    2 часа назад

    Товарищ майора

    Если они учебные, то это не БОЕприпасы. Когда научитесь думать над тем о чем пишете? Главное прокукарекать погромче , чтобы читатели кинулись читать и заработал счетчик посещений сайта?



    Идем на сайт Минобороны, и что же там? Правильно.

    "УЧЕБНЫЕ БОЕПРИПАСЫ

    вспомог. боеприпасы для изучения устройства и эксплуатации осн. и спец. боеприпасов, а также обучения приёмам заряжания и стрельбы. М.б. разрезными и тренировочными, спец. изготовления или переделочными из штатных".

    http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=10783@morfDictionary

    Также:

    Боеприпасы вспомогательного назначения применяются для выполнения учебно-практических задач и испытаний. К ним относятся практические боеприпасы (имитационные патроны, ШИРАСы - шашки имитации разрыва артиллерийских снарядов, взрывпакеты, учебно-имитационные гранаты и др.).

    Учебные боеприпасы (макеты боеприпасов). Учебные боеприпасы не содержат взрыво- и огнеопасных элементов, предназначены для изучения их устройства и обучения правилам и приемам обращения с ними и не предназначены для производства взрыва.

    https://studbooks.net/940224/marketing/klassifikatsiya_boepripasov_gost_20313_boepripasy_osnovnye_ponyatiya_terminy_opredeleniya

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Александр Авдеев

    Товарищ майора

    Если они учебные, то это не БОЕприпасы. Когда научитесь думать над тем о чем пишете? Главное прокукарекать погромче , чтобы читатели кинулись читать и заработал счетчик посещений сайта?



    Идем на сайт Минобороны, и что же там? Правильно.

    "УЧЕБНЫЕ БОЕПРИПАСЫ



    в заголовке нет слова "учебные"

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