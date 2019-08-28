В Благовещенском районе обнаружены сотни боеприпасов

28 августа сотрудники Росгвардии, полиции и ДВОКУ выехали в Благовещенский район Амурской области. Там были обнаружены около 300 боеприпасов.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенского района, боеприпасы нашли на границе между полигоном Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и землями Новотроицкого сельсовета. Выяснилось, что они учебные. Решается вопрос по их вывозу и дальнейшей утилизации.

Ранее агентство сообщало об инциденте в Архаринском районе, где были обнаружены подозрительные предметы, по версии социальных сетей – мины.