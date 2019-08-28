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28августа
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сегодня, 14:15 0

В Амурской области объявят конкурс на реконструкцию международного терминала аэропорта

В Амурской области объявят конкурс на реконструкцию международного терминала аэропорта
Фото: Амур.инфо

В Приамурье обсудили вопрос реконструкции международного терминала Благовещенского аэропорта. Вопрос подняли на заседании комиссии по приоритетным проектам. В ближайшие два месяца объявят конкурс по поиску инвестора.

Таким образом, уже в следующем году победивший в конкурсе и заключивший концессионное соглашение инвестор сможет приступить к реконструкции и эксплуатации аэропорта. По словам губернатора Василия Орлова, очень важно провести реконструкцию терминала до окончания ремонта взлетно-посадочной полосы, так как эти два объекта взаимосвязаны друг с другом.

«По нашим условиям инвестор должен вложить в реконструкцию международного терминала не менее 3 миллиардов рублей. Мы сейчас ведем переговоры с потенциальными концессионерами, которые готовы провести реконструкцию зала внутренних авиалиний и построить грузовой и международный терминал, включая пункт пропуска и парковку», – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Проблема реконструкции пункта пропуска аэропорта актуальна уже несколько лет. За это время значительно выросли объемы авиаперевозок через аэропорт Игнатьево, а пассажиропоток увеличился в 10 раз. При этом международный терминал может принимать не более 80 пассажиров в час, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Ожидается, что строительство международного терминала позволит разделить потоки вылетающих и прилетевших пассажиров, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету, а также создать комфортные условия пребывания пассажиров.

Уточняется, что подобные концессии уже широко применяются для модернизации аэропортов в других регионах страны. С помощью инвесторов провели реконструкцию аэропортов Пулково, Шереметьево и Нового Уренгоя. При этом контроль за инфраструктурой остается за регионом, но привлекаются частные инвестиции. После окончания действия концессионного соглашения аэропорт остается в собственности Приамурья. Но к тому времени инвестор поможет привлечь новые авиакомпании и маршруты, проведет реконструкцию терминала.

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#строительство #транспорт

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