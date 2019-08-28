В соцсетях обсуждают гигантскую рыбу, предположительно, пойманную в Приамурье (видео)

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях появилось необычное видео: люди выловили гигантскую рыбу. Для ее транспортировки даже пришлось использовать спецтехнику. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, на кадрах – калуга, которую, предположительно, поймали в реке Селемджа в Приамурье.

«Нам тут скинули видео пойманной калуги, и подписчики утверждают, что ее поймали в Селемдже. Такие у нас водились в бассейне Амура очень давно, но из-за китайского промысла эта рыба исчезла. Может, все же еще плавает?» – задается вопросом паблик.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Пользователи Инстаграма написали, что вылов калуги запрещен и карается штрафом. Данный факт ИА «Амур.инфо» подтвердил ихтиолог Норского заповедника Роман Подолько.

«Это вид, запрещенный к вылову у нас, в Амурской области. За такое предусмотрена уголовная ответственность. Скорее всего, это был браконьерский лов. Этим уже заинтересовалась природоохранная прокуратура», – прокомментировал Роман Николаевич.

Он пояснил, что калуга действительно обитает в реках Приамурья – кроме Селемджи, например, в Амуре, Зее, Бурее.

По некоторым данным, гигантская рыба была выловлена в Мазановском районе Амурской области.