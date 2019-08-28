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28августа
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сегодня, 13:40 0

Амурчанка снова просит помочь найти ее бабушку, потерявшуюся под Шимановском

Амурчанка снова просит помочь найти ее бабушку, потерявшуюся под Шимановском
Фото: Амур.инфо

Жительница Благовещенска Наталья Чернышова просит помочь неравнодушных людей в поисках потерявшейся бабушки. Амур.инфо амурчанка рассказала: чтобы прочесать определенный участок леса, где может находиться пропавшая, нужны добровольцы.

Отчаявшиеся родственники пропавшей Таисии Штепы ведут поиски совместно с волонтерами и спасателями.

«Мы такие убитые горем люди, уже из сил выбились, просим помочь найти людей, чтобы провести поиски в тайге уже в определенной точке. Вычислили точку, координаты, выделили радиус территории примерной, где необходимо искать. К поискам подключались погранотряд, кинолог с собакой, дрон. Нам помогал отряд "Гром", люди работали на износ, даже ночью, делали все, что могли. Я нахожусь в Благовещенске и пытаюсь получить информацию от мамы, которая там находится, чтобы узнать, что там происходит, она уже даже не понимает ничего. Она на грани, сама вместе с другими родственниками ходят ищут. Такое горе. Может, как-то выйти на простых людей, которые смогли бы приехать и помочь, просто ходить по тайге и в определенном ориентире», – рассказала Наталья.

Связаться с амурчанкой можно по телефонам: 8 924-842-27-78, 8 996-384-09-75.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на поиски 76-летней Таисии Штепы, которая пропала 23 августа, уйдя в лес под Шимановском, отправились спасатели из Благовещенска. К поискам также подключены полицейские и волонтеры. Ранее поиски проводились силами местных служб, городской пожарной части, поисково-спасательного отряда города Свободного, полиции и добровольцев, но результатов не дали. Обследовано более 5 квадратных километров лесного массива в юго-западном направлении от Шимановска. Поисковые мероприятия продолжаются. К поискам привлекли технику.

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#происшествия

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