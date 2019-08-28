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28августа
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сегодня, 13:32 0

В Амурской области впервые отремонтируют дорогу по контракту «жизненного цикла»

В Амурской области впервые отремонтируют дорогу по контракту «жизненного цикла»
Фото: amurobl.ru

В Амурской области впервые заключен контракт на принципах «жизненного цикла». Это мотиватор выполнения качественного ремонта дорог. В один контракт включен не только ремонт участка дороги, но и его содержание в течение трех лет.

Договор заключен с подрядной организацией ООО «СМУ» на выполнение работ по ремонту и содержанию участка автомобильной дороги Благовещенск – Гомелевка с 135 по 137 километр. Цена контракта составила 72,6 миллиона рублей. В текущем году подрядчик отремонтирует участок автодороги, а с 2020 по 2022 годы обязуется его содержать в рамках «жизненного цикла». Это означает уборку снега и обработку противогололедными материалами. Такой абсолютно новый подход к ремонту и содержанию дорог запущен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Модель контракта "жизненного цикла" – это мотиватор выполнения качественного ремонта дорог. Теперь в один контракт будут включаться ремонт участка, а также последующее зимнее и летнее содержание данного участка в течение трех лет. И это, конечно, сразу же повышает ответственность подрядной организации за качество, ведь в противном случае подрядчику придется устранять дефекты за свой счет», – рассказал руководитель регионального минтранса Александр Зеленин.

На объекте уже ведутся дорожные работы. Выполнена замена водопропускной трубы, фрезерование разрушенного покрытия, устройство основания дорожной одежды. Дорожная организация приступила к ремонту мостового перехода через реку Кулустай. В ближайшее время начнется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Также по проекту запланировано восстановление автобусных остановок, установка дорожного освещения, обустройство тротуаров, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов «жизненного цикла», – задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным в указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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#строительство #транспорт

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