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28августа
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сегодня, 13:19 0

На Дальний Восток приехали служить около 100 выпускников военных вузов

На Дальний Восток приехали служить около 100 выпускников военных вузов
Фото: structure.mil.ru

В Амурское объединение Восточного военного округа прибыли около 100 лейтенантов. Это выпускники вузов Министерства обороны России. Пополнение приняли соединения и воинские части общевойсковой армии в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии.

Большая часть молодых офицеров – специалисты войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также материально-технического обеспечения. По прибытии в войска каждый офицер обеспечивается жильем и всеми необходимыми нормами довольствия. По служебным вопросам выпускников закрепляют за опытными наставниками, которые обучают лейтенантов особенностям организации занятий по боевой подготовке и повседневной деятельности, сообщает пресс-служба ВВО.

Большинство лейтенантов уже приняли должность и приступили к исполнению обязанностей.

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#военные #Дальний Восток

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