На Дальний Восток приехали служить около 100 выпускников военных вузов

В Амурское объединение Восточного военного округа прибыли около 100 лейтенантов. Это выпускники вузов Министерства обороны России. Пополнение приняли соединения и воинские части общевойсковой армии в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии.

Большая часть молодых офицеров – специалисты войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также материально-технического обеспечения. По прибытии в войска каждый офицер обеспечивается жильем и всеми необходимыми нормами довольствия. По служебным вопросам выпускников закрепляют за опытными наставниками, которые обучают лейтенантов особенностям организации занятий по боевой подготовке и повседневной деятельности, сообщает пресс-служба ВВО.

Большинство лейтенантов уже приняли должность и приступили к исполнению обязанностей.