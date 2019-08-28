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28августа
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сегодня, 13:08 0

В Сети набирает популярность новый челлендж

В Сети набирает популярность новый челлендж
Фото: скриншот из видео

После того как спортсменка Анна Канюк выложила в Инстаграм видео, где она закрывает дверцу багажника ногой, качая при этом ребенка, тысячи девушек решили повторить трюк Анны. Не у всех есть такая растяжка, как у спортсменки, но многие стараются и выкладывают видеоролики под хэштегом #annakanyukchallenge.

Смысл челленджа заключается в растяжке: чем она хуже, тем смешнее получаются ролики.

Анна показала подписчикам, как ей помогает в обычной жизни её растяжка. Анна может держать ребенка на руках, открыть багажник авто, достать коляску и закрыть багажник с помощью одной ноги.

Челлендж #annakanyukchallenge получился интернациональным. В нем приняли участие девушки из различных стран.

Девушки небольшого роста используют для участия в челлендже табуретки, стюардессы показывают, как хорошая растяжка выручает их в самолете. Не остались в стороне и дети, они также показывают свои видео в ответ на растяжку Канюк.

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#юмор

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