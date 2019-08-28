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28августа
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сегодня, 13:00 8

В России зафиксирован рост уровня бедности

В России зафиксирован рост уровня бедности
Фото: pixabay.com

Численность населения страны с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 миллиона человек по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 19,8 миллиона человек. Уровень бедности вырос до 13,5 % с 13,3 %.

Во II квартале 2019 года уровень бедности вырос до 12,7 % против 12,5 % во II квартале 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

В I квартале текущего года уровень бедности равнялся 14,3 % против 13,9 % в I квартале 2018 года.

Вместе с тем отмечается, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале – из-за выплат премий в конце года. Поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Минэкономразвития в новом макропрогнозе ухудшило прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы: в 2019 году он ожидается на уровне 12,5 % населения (12% в предыдущей версии – Прим. ред.), в 2020 году – 11,7% (11,1%), в 2021 году – 10,8% (10,2%), в 2022 году – 9,4% (9,3%), в 2023 году – 7,9% (8,0%), в 2024 году – 6,6% (6,6%).

Как сообщало ранее Амур.инфо, в Амурской области за чертой бедности живет больше 15 % амурчан.

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#жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    За то рейтинг царя растет.

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    56 минут назад

    вы всё ВРЁТИ

  • домовенок

    домовенок
    49 минут назад

    Да неужели?

  • Душелов

    Душелов
    45 минут назад

    Это происки госдепа

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    44 минуты назад

    "Возврат к социализму невозможен ".

  • Токарев

    Токарев
    44 минуты назад

    Урезанная информация, а где статистика на сколько увеличилось число миллионеров за этот промежуток времени.

  • Мапа

    Мапа
    13 минут назад

    Доппельгангер

    "Возврат к социализму невозможен ".



    Трамп того же мнения.



    Здесь, в Соединенных Штатах, нас тревожат новые призывы принять социализм в нашей стране. Америка основана на свободе и независимости, а не на принуждении, господстве и контроле государства. Мы родились и останемся свободными. Сегодня мы подтверждаем наше решение: Америка никогда не будет социалистической страной. Дональд Трамп,



  • ay

    ay
    11 минут назад

    Главное - это то, что зафискирован РОСТ. Чего (бедности) и почему - это вопрос десятый. Пора махать флагами и чепчиками кидаться.

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