В России зафиксирован рост уровня бедности

Численность населения страны с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 миллиона человек по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 19,8 миллиона человек. Уровень бедности вырос до 13,5 % с 13,3 %.

Во II квартале 2019 года уровень бедности вырос до 12,7 % против 12,5 % во II квартале 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

В I квартале текущего года уровень бедности равнялся 14,3 % против 13,9 % в I квартале 2018 года.

Вместе с тем отмечается, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале – из-за выплат премий в конце года. Поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Минэкономразвития в новом макропрогнозе ухудшило прогноз уровня бедности в РФ на 2019-2022 годы: в 2019 году он ожидается на уровне 12,5 % населения (12% в предыдущей версии – Прим. ред.), в 2020 году – 11,7% (11,1%), в 2021 году – 10,8% (10,2%), в 2022 году – 9,4% (9,3%), в 2023 году – 7,9% (8,0%), в 2024 году – 6,6% (6,6%).

Как сообщало ранее Амур.инфо, в Амурской области за чертой бедности живет больше 15 % амурчан.