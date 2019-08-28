МТС в Амурской области возглавил новый директор

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» сообщает о новом назначении в Приамурье. Должность директора филиала МТС занял Николай Никулин.

Перед новым руководителем стоят задачи по развитию цифровых сервисов МТС на территории региона и укреплению позиций компании на корпоративном рынке. Этого в компании будут добиваться за счет продвижения комплексных решений для бизнеса – системной интеграции, облачных технологий и других инновационных сервисов МТС. Николай Никулин также отвечает за развитие в регионе телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе, развитие мобильных сетей 2G/3G/4G и фиксированных сетей оператора.

«МТС занимает лидирующую позицию на телекоммуникационном рынке Амурской области. Этот регион, характеризующийся высоким спросом на инновации, обладает значительным потенциалом для развития нашего бизнеса. Николай Никулин молодой, но опытный руководитель, который зарекомендовал себя в сфере финансового, стратегического и операционного менеджмента, управления продажами и человеческими ресурсами. Уверен, что под его руководством филиал МТС в Амурской области продолжит укреплять и наращивать позиции на розничном и бизнес-рынках», – прокомментировал назначение директор по региональному развитию МТС Михаил Чернышов.

Пресс-служба МТС приводит и данные биографии Николая Никулина. В 2006 году окончил Дальневосточный государственный технический университет во Владивостоке по специальности «Информационные системы в экономике». Начал карьеру в МТС в 2008 году с должности специалиста отдела продаж и обслуживания в Приморском крае. В разные годы занимал позиции от руководителя группы продаж до позиции коммерческого директора в региональных подразделениях МТС. С 2017 года работал в качестве директора по продажам МТС в Приморском крае.

Алексей Пахомов, ранее занимавший должность директора МТС в Амурской области, возглавил филиал МТС в Кирове.