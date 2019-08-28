Во Владивостоке затопило федеральную трассу, началась эвакуация населения (фото, видео)

Фото: @dpskontrol_125rus

Часть федеральной трассы Владивосток – Хабаровск размыло после дождя. Это пригородный район Седанка. 28 августа протекающая здесь река вышла на дорогу, которая является частью федеральной трассы М60 «Уссури». Жителей вывозят в пункт временного размещения.

Фото: Андрей Михайлов, РИА VladNews

Второй день Владивосток заливают обильные дожди. Затоплены дороги, дворы и мосты. Нарушена работа общественного транспорта. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено, автобусы ходят с опозданиями. Многие рейсы в международном аэропорту Владивостока задерживаются.

Фото: пресс-служба городской администрации

Началась эвакуация населения: оказались затоплены жилые дома. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации, людей эвакуировали из-за разлива реки в пригороде. На базе средней школы № 44 развернут пункт временного размещения. «Мы заранее предупредили жителей о возможном выходе реки из берегов. Городские службы принимают оперативные меры по устранению последствий разлива», – рассказал заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков.

В зоне подтопления также оказались частные дома в поселке Рыбачий. Туда отправились спасатели, на месте будет принято решение по вывозу людей.

Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией – 28 августа сократить рабочий день.

Фото: РИА VladNews

По прогнозам синоптиков, днем 28 августа осадки во Владивостоке возобновятся после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 метров в секунду. Ожидается выпадение до 50 миллиметров осадков менее чем за 12 часов.

Как сообщало Амур.инфо, днем ранее, 27 августа, многие улицы во Владивостоке ушли под воду, на улице Снеговой рухнула подпорная стена, в нескольких районах с косогоров сошел сель на транспортные средства, а некоторые автомобили просто затопило прямо посреди дороги. Также на острове Русский из-за сильных дождей затопило «Улицу Дальнего Востока», где строятся павильоны субъектов региона, которые откроются во время Восточного экономического форум.

Всего выпало 58 миллиметров осадков. Такое количество является критически опасным метеорологическим явлением, сообщили представители Примгидромета.

В августе в столице Приморья выпало почти две месячных нормы осадков. Как отметили синоптики, такое бывает раз в три года. Ожидается, что осадки прекратятся во Владивостоке только к 31 августа.

Видео: РИА VladNews