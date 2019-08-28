Воспитанница Благовещенского детского дома примет участие в международном полумарафоне для инвалидов

Воспитанница Благовещенского детского дома Дарья Мелехова сможет принять участие в V международном полумарафоне на спортивных колясках для спортсменов с инвалидностью. Он пройдет в олимпийском парке города Сочи в октябре 2019 года.

Как сообщало Амур.инфо, в конце августа 16-летняя Дарья улетела на сборы по приглашению паралимпийской сборной России. Это стало возможно благодаря Фонду поддержки инвалидов «Единая страна», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

Учебно-тренировочные сборы пройдут в Москве и Сочи с 25 августа по 20 октября. Сейчас Дарья Мелехова находится на спортивной базе паралимпийской сборной в Москве. Юная спортсменка познакомилась с ребятами и тренером Ириной Громовой. Дарье уже подобрали специальную гоночную коляску и научили ею управлять.

«Я сейчас в Москве на базе. Знакомство прошло хорошо! В ближайших планах только тренировки и ещё раз тренировки», – сказала Даша корреспонденту Амур.инфо.

16-летняя Дарья Мелехова родилась в Благовещенске и всю жизнь прожила в детском доме. Из-за опорно-двигательных нарушений девушка прикована к инвалидной коляске. Сейчас она успешно учится в 9 классе, является победителем различных соревнований по армрестлингу и игре бочча. Мечта Дарьи – заниматься легкой атлетикой. В Благовещенске условий для такого вида спорта нет.