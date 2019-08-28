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28августа
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сегодня, 11:34 3

От инвесторов ждут предложений по созданию транспортно-логистического комплекса в районе моста Благовещенск – Хэйхэ

От инвесторов ждут предложений по созданию транспортно-логистического комплекса в районе моста Благовещенск – Хэйхэ
Фото: Правительство Амурской области

Амурское министерство экономического развития и внешних связей объявляет отбор заявок на инвестпредложение по созданию транспортно-логистического комплекса, который планируют построить в районе автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ.

«У заявителей есть возможность войти в перечень приоритетных инвестиционных проектов области. Это позволяет получить государственную поддержку и сопровождение на всех этапах реализации проекта, в том числе получение земельного участка без торгов», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 20 сентября предоставить в министерство бизнес-план, паспорт и график реализации инвестиционного проекта, копии учредительного документа и бухгалтерских отчетов за год. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8(416 2) 77-26-09, 232-140, 232-141.

За последний период проект был представлен на всех крупнейших деловых площадках. Среди них ВЭФ, Российско-китайское ЭКСПО в Харбине, Российский инвестиционный форум, Петербургский международный инвестиционный форум и другие.

Планируется, что в состав проекта войдут современные складские помещения с погрузочно-разгрузочными площадками класса А, открытые стоянки, центр обслуживания автотранспорта и другие объекты, которые позволят обеспечить качественный грузопоток по новому мосту, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#экономика

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Комментарии
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  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    на китайской стороне такой комплекс наверняка уже построен

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну ждут предложений

    Будут щас завдить мАсквичей и что?

    Откуда товару то взяться при нашей логистике, таможенном оформление, которое и так убили как могли, ценах на ж/д тарифы и все остальное

    Единственный шанс им откупить все-разрешить перемещение гражданам на автомобилях-тогда пойдет товарооборот и хотя бы сборами отобьют все это

    Их послушать-так построют мост и ПОПРЕТ ВСЕ вагонами

    Что попрет то?

    Пусть нам расскажут Тайну Мальчиша-Кибальчиша

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    За последний период проект был представлен на всех крупнейших деловых площадках. Среди них ВЭФ, Российско-китайское ЭКСПО в Харбине, Российский инвестиционный форум, Петербургский международный инвестиционный форум и другие.

    Ну и ГДЕ ИНВЕСТОРЫ?

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