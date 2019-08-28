От инвесторов ждут предложений по созданию транспортно-логистического комплекса в районе моста Благовещенск – Хэйхэ

Фото: Правительство Амурской области

Амурское министерство экономического развития и внешних связей объявляет отбор заявок на инвестпредложение по созданию транспортно-логистического комплекса, который планируют построить в районе автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ.

«У заявителей есть возможность войти в перечень приоритетных инвестиционных проектов области. Это позволяет получить государственную поддержку и сопровождение на всех этапах реализации проекта, в том числе получение земельного участка без торгов», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 20 сентября предоставить в министерство бизнес-план, паспорт и график реализации инвестиционного проекта, копии учредительного документа и бухгалтерских отчетов за год. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8(416 2) 77-26-09, 232-140, 232-141.

За последний период проект был представлен на всех крупнейших деловых площадках. Среди них ВЭФ, Российско-китайское ЭКСПО в Харбине, Российский инвестиционный форум, Петербургский международный инвестиционный форум и другие.

Планируется, что в состав проекта войдут современные складские помещения с погрузочно-разгрузочными площадками класса А, открытые стоянки, центр обслуживания автотранспорта и другие объекты, которые позволят обеспечить качественный грузопоток по новому мосту, сообщает пресс-служба областного правительства.