Команда Приамурья вошла в десятку сильнейших на Спартакиаде пенсионеров России

Фото: пресс-служба ОПФР по Амурской области

24-27 августа в Уфе состоялась VI Спартакиада пенсионеров России. На крупнейшие соревнования для спортсменов-любителей «серебряного» возраста съехались 700 участников из 76 российских регионов и зарубежных стран. Достойно выступила команда Амурской области.

На соревнованиях представители Приамурья вошли в десятку сильнейших, заняв 8 место. Кроме того, в личном первенстве по пулевой стрельбе бронзовую медаль завоевала пенсионерка из Белогорска Ольга Конева. А жительнице Тынды Татьяне Швец немного не хватило до медали – она заняла четвертое место по плаванию.

Отборочные соревнования в регионах стартовали еще в марте. За путевки на всероссийский финал на беговых дорожках стадионов, в бассейнах, за теннисными столами и шахматными досками боролось рекордное число участников – свыше 90 тысяч человек в 1 160 муниципальных образованиях страны, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

По итогам областной спартакиады «За активное долголетие!», которая состоялась в Благовещенске в мае, была сформирована сборная Приамурья. В команду вошли восемь человек – пенсионеры из Благовещенска, Белогорска, Зеи и Тынды. В Уфе, как и дома, они показывали свои умения в шести видах спорта: легкая атлетика (кросс 1 000 метров и комбинированная эстафета), плавание (50 метров), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.

«За всю историю проведения Спартакиады пенсионеров сборная Приамурья впервые оказалась в десятке лучших. Несмотря на то, что в прошлом году мы привезли одну золотую и две серебряные медали, число баллов за остальные дисциплины не позволило нам подняться высоко в турнирной таблице. Показатель этого года означает, что все наши спортсмены сильны, – рассказала руководитель АРО "Союз пенсионеров России" Елена Самбур. – Отдельно хочется сказать о нашем призере – Ольге Коневой. Ольга Георгиевна не в первый раз принимает участие во всероссийских соревнованиях и всегда проявляет большое трудолюбие и упорство. В прошлом году на чемпионате по компьютерному многоборью она заняла первое место по домашнему заданию. В этом году, попав в сборную, ездила в Свободный, чтобы тренироваться на винтовке нового поколения, которая использовалась на текущей Спартакиаде. Результат не заставил себя ждать».