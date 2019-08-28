СМИ: заместитель хабаровского губернатора напал на сотрудника ДПС

Сразу несколько СМИ написали о том, что первый вице-премьер правительства Хабаровского края Владимир Хлапов напал на полицейского и отобрал радар, который в автоматическом режиме фиксирует нарушения ПДД. Проводится проверка.

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края оказался причастен к скандалу на трассе недалеко от регионального центра. По словам очевидцев, соратник находящегося под следствием бывшего губернатора Виктора Ишаева Владимир Хлапов устроил драку на одном из постов скоростного контроля в районе села Дружба.

Свидетели произошедшего утверждают, что мужчина, предъявивший удостоверение на имя Хлапова, вместе со своим водителем отобрали фоторадарный комплекс «КРИС» у человека, который хотел их остановить. Перед этим автомобиль, на котором передвигались участники конфликта, создавал опасные условия на дороге. Отмечается, что они применили физическую силу в отношении оппонента, сообщает РЕН ТВ.

Проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы.

На самом посту комментировать ситуацию отказались, пишет ИА AmurMedia.

«Да поймите, ему уже угрожать начали. Ну кто он, рядовой сотрудник, а кто первый зампред правительства. Конечно, он ни слова не скажет», – объяснил собеседник агентства.

В правительстве края тем временем сообщают свою версию. По словам министра транспорта Валерия Немытова, изначально предполагалось, что переносные камеры видеофиксации будут установлены на опасных участках дороги, где чаще всего происходят ДТП, особенно с летальным исходом. По его мнению, установка видеокамеры на этом месте никак не отвечала выдвинутым требованиям: этот участок дороги не нуждался в дополнительном контроле, так как, к счастью, вовсе не так богат на ДТП. Тем не менее там почему-то был выставлен пост, и при этом с нарушениями.

«Должны быть соблюдены все условия законности, то есть люди должны быть оповещены определенными временными знаками за 400-500 метров до этой камеры, что будет порог фиксации, – подчеркнул Валерий Немытов. – То есть данное предприятие, которое выиграло контракт на эту работу, не совсем законно выполняло эти функции. К чему наш зампред и придрался, ведь он не первый раз встречается с этими камерами около Дружбы. Насколько я знаю, первый раз он предупредил человека, что он незаконно выполняет свои функции, а когда был повторный момент, что ему оставалось еще делать? Изымать камеру, и все. Он вызвал сотрудников Хабуправтодора, позвонил мне, я вызвал директора Хабуправтодора, чтобы он камеры забрал с этого места».

При этом компанией при установке поста в столь спокойном месте, полагает министр, могли двигать меркантильные соображения.

«Компании плюс, так как, вне зависимости от того, где работает, им выплачиваются деньги, а второе, наверное, удобнее, когда жаркий день, когда дождь, быть ближе к кустам, где можно отдохнуть. В приложении к договору указывается определенное количество точек, где должны стоять камеры, или где, возможно, должны работать камеры. Мы проверим комиссионно, и со стороны министерства, и со стороны ГИБДД, и со стороны Хабуправтодора нашего, правильность исполнения контракта и сделаем заключение. Мы, конечно, должны указать на неисполнение контракта и расторгнем договор за неоднократные нарушения за последний месяц. Я говорю, я и сам это видел, поэтому выдвинем претензии и будем проводить процедуру расторжения с помощью юристов», – отметил Немытов.

При этом есть мнение, что нарушения условий контракта не могут оправдывать самовольное изъятие прибора и тем более насильственное удержание человека. Если они, конечно, были. Однако в правительстве края категорически опровергают такого рода незаконные действия со стороны Владимира Хлапова. «Это неправда. Этого не было», – заверила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.