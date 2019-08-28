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28августа
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сегодня, 11:36 16

СМИ: заместитель хабаровского губернатора напал на сотрудника ДПС

СМИ: заместитель хабаровского губернатора напал на сотрудника ДПС
Фото: khabkrai.ru

Сразу несколько СМИ написали о том, что первый вице-премьер правительства Хабаровского края Владимир Хлапов напал на полицейского и отобрал радар, который в автоматическом режиме фиксирует нарушения ПДД. Проводится проверка.

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края оказался причастен к скандалу на трассе недалеко от регионального центра. По словам очевидцев, соратник находящегося под следствием бывшего губернатора Виктора Ишаева Владимир Хлапов устроил драку на одном из постов скоростного контроля в районе села Дружба.

Свидетели произошедшего утверждают, что мужчина, предъявивший удостоверение на имя Хлапова, вместе со своим водителем отобрали фоторадарный комплекс «КРИС» у человека, который хотел их остановить. Перед этим автомобиль, на котором передвигались участники конфликта, создавал опасные условия на дороге. Отмечается, что они применили физическую силу в отношении оппонента, сообщает РЕН ТВ.

Проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы.

На самом посту комментировать ситуацию отказались, пишет ИА AmurMedia.

«Да поймите, ему уже угрожать начали. Ну кто он, рядовой сотрудник, а кто первый зампред правительства. Конечно, он ни слова не скажет», – объяснил собеседник агентства.

В правительстве края тем временем сообщают свою версию. По словам министра транспорта Валерия Немытова, изначально предполагалось, что переносные камеры видеофиксации будут установлены на опасных участках дороги, где чаще всего происходят ДТП, особенно с летальным исходом. По его мнению, установка видеокамеры на этом месте никак не отвечала выдвинутым требованиям: этот участок дороги не нуждался в дополнительном контроле, так как, к счастью, вовсе не так богат на ДТП. Тем не менее там почему-то был выставлен пост, и при этом с нарушениями.

«Должны быть соблюдены все условия законности, то есть люди должны быть оповещены определенными временными знаками за 400-500 метров до этой камеры, что будет порог фиксации, – подчеркнул Валерий Немытов. – То есть данное предприятие, которое выиграло контракт на эту работу, не совсем законно выполняло эти функции. К чему наш зампред и придрался, ведь он не первый раз встречается с этими камерами около Дружбы. Насколько я знаю, первый раз он предупредил человека, что он незаконно выполняет свои функции, а когда был повторный момент, что ему оставалось еще делать? Изымать камеру, и все. Он вызвал сотрудников Хабуправтодора, позвонил мне, я вызвал директора Хабуправтодора, чтобы он камеры забрал с этого места».

При этом компанией при установке поста в столь спокойном месте, полагает министр, могли двигать меркантильные соображения.

«Компании плюс, так как, вне зависимости от того, где работает, им выплачиваются деньги, а второе, наверное, удобнее, когда жаркий день, когда дождь, быть ближе к кустам, где можно отдохнуть. В приложении к договору указывается определенное количество точек, где должны стоять камеры, или где, возможно, должны работать камеры. Мы проверим комиссионно, и со стороны министерства, и со стороны ГИБДД, и со стороны Хабуправтодора нашего, правильность исполнения контракта и сделаем заключение. Мы, конечно, должны указать на неисполнение контракта и расторгнем договор за неоднократные нарушения за последний месяц. Я говорю, я и сам это видел, поэтому выдвинем претензии и будем проводить процедуру расторжения с помощью юристов», – отметил Немытов.

При этом есть мнение, что нарушения условий контракта не могут оправдывать самовольное изъятие прибора и тем более насильственное удержание человека. Если они, конечно, были. Однако в правительстве края категорически опровергают такого рода незаконные действия со стороны Владимира Хлапова. «Это неправда. Этого не было», – заверила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Ересь какую-то написали. Кто их хотел остановить? Смотритель за камерой? Какой он нахрен сотрудник дпс?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Если никто видео не выложит, попал сотрудник ДПС...

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...какой сотрудник ДПС? четко сказано - компания получившая права устанавливать такие камеры.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Ага, напал бы он на сотрудника ДПС при исполнении, хоть на рядового, хоть на офицера. Потом бы задолбался доказывать, что он не верблюд.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    кержак

    ...какой сотрудник ДПС? четко сказано - компания получившая права устанавливать такие камеры.



    Тоже немного не поняла этих расхождений в тексте, но все согласно содержания статьи ))

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    А что сотрудник ДПС?

    Убежал что ли?

    Надо было применить навыки самообороны, арестовать заместителя губернатора и возбудить уголовное дело))))

    Во ржач то-уже не знают как че швырять в виде информационных поводов-народ что ль веселить больше нечем?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Myxira

    кержак

    ...какой сотрудник ДПС? четко сказано - компания получившая права устанавливать такие камеры.



    Тоже немного не поняла этих расхождений в тексте, но все согласно содержания статьи ))



    У нас такого нет. А в еврейке и видимо хаб.крае, частники устанавливают камеры на федеральных трассах и получают процент от штрафов. Поэтому камеры устанавливаются в местах где идеальная дорога и можно разогнаться более 110 км в час. Камеры устанавливаются со всеми возможными нарушениями: без предупреждающих знаков, в кустах и т.д. Контролирует эту камеру обычный человек. Видимо вот такой товарищ и получил по роже. Со стороны зама это однозначно нарушение, но с другой стороны я поддерживаю его. Камеры должны использоваться для обеспечения безопасности на дорогах. Но в нашей стране, камеры это источник пополнения бюджета и кошельков не чистоплотных бизнесменов.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    У нас когда в определенной части поставили камеры под ЭТИМ предлогом потом прошли сокращения в ГИБДД-типа нафига инспектора

    потом когда не покрыли определенные части города камерами а инспекторов сократили-щас думают что делать)))))

    Точнее и не думают-забыли

    бабки освоили, сокращения провели-вопросов нет))))

  • Валидол

    Валидол
    30 минут назад

    Попробуйте прокатитесь в Хабаровск неподготовленными, т.е. без антирадара и без навигатора - куча камер в кустах, да и стационарных без предупреждения. Штрафов придет минимум тыщи на три-четыре. Поэтому чиновник, безусловно, прав, надо выписать ему грамоту, как минимум.

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Валидол

    Попробуйте прокатитесь в Хабаровск неподготовленными, т.е. без антирадара и без навигатора - куча камер в кустах, да и стационарных без предупреждения. Штрафов придет минимум тыщи на три-четыре. Поэтому чиновник, безусловно, прав, надо выписать ему грамоту, как минимум.



    В каком месте этот ОМОН-овец, учитель химии едрос прав? Самоуправство и самодурство. На лицо. И на лице. А насчёт штрафов - не нарушай скоростной режим и штраф не прилетит.

  • ay

    ay
    20 минут назад

    Село Натальино плачет от счастья, что родило такого героя?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    15 минут назад

    Чиновнику грамоту Ишаеву респект / а сотрудник - москва его поставила ихний и головняк - нам они пользы не приносят

  • Валидол

    Валидол
    9 минут назад

    Да базару нет, проблема в том, что предупреждающих знаков нет, и делается это (точнее, не делается) только для того, чтобы пополнить карман частной конторы, которая тупо шибает процент от штрафов путем незаконной установки камер на безаварийных участках, т.е. там, где бабок больше можно срубить, а не там ,где нужно. Вот эта контора и проплачивает подобные статейки-вбросы для вымазывания грязью посмевшего возмутиться подобным положением вещей власть предержащего начальника. А насчет режима - вы всерьез уверяете. что все 600 км по федералке едете не более 90 км/ч? Ну-ну, соблюдатель скоростного режима вы наш .

  • Валидол

    Валидол
    6 минут назад

    Как это у нас еще не додумались до такого простого способа обогащения? Ау, ты, случаем, не ищешь способов заработать? Не, ну а что, люди едут, деньги тоже, себе прямиком в карман.

  • ay

    ay
    5 минут назад

    Валидол

    Как это у нас еще не додумались до такого простого способа обогащения? Ау, ты, случаем, не ищешь способов заработать? Не, ну а что, люди едут, деньги тоже, себе прямиком в карман.



    Едут по правилам - карман пустой. Валидол при своих.

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Валидол

    Да базару нет, проблема в том, что предупреждающих знаков нет, и делается это (точнее, не делается) только для того, чтобы пополнить карман частной конторы, которая тупо шибает процент от штрафов путем незаконной установки камер на безаварийных участках, т.е. там, где бабок больше можно срубить, а не там ,где нужно. Вот эта контора и проплачивает подобные статейки-вбросы для вымазывания грязью посмевшего возмутиться подобным положением вещей власть предержащего начальника. А насчет режима - вы всерьез уверяете. что все 600 км по федералке едете не более 90 км/ч? Ну-ну, соблюдатель скоростного режима вы наш .



    Я не тороплюсь на тот свет.

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