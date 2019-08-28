В 2024 году с Восточного планируют запустить корабль с экипажем

27 августа в подмосковном Жуковском открылся 14-й авиасалон МАКС-2019. Он будет работать до 1 сентября. На авиафоруме среди прочих экспонатов представили макет космодрома Восточный.

Как стало известно на мероприятии, к 2022 году с космодрома планируется запуск корабля «Федерация» в беспилотном варианте, в 2024 году — с экипажем. Первый успешный запуск на Восточном состоялся в конце апреля 2016 года, на орбиту были выведены три искусственных спутника Земли.

На МАКС Дмитрий Рогозин пообещал, что до конца года или в начале следующего обсуждать космическое сотрудничество туда прибудет китайская делегация.

На форуме также представили макет «Федерации». Этот корабль – замена «Союзам» и «Прогрессам». Может взять на борт до 6 человек, 500 килограммов груза, находиться до 30 суток в автономном полете и до 1 года в составе орбитальной станции. На таком космическом корабле в скором времени отправится в полет робот Федор.

Главной премьерой авиасалона станет «надежда российского авиапрома» — среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Впервые будет продемонстрирован его полет. До этого МС-21 показывали лишь в статичном виде. Кроме того, будут представлены экспортные варианты истребителя пятого поколения Су-57Э и военного транспортника Ил-112ВЭ, призванного заменить устаревшие АН-26, сообщает Ruposters.

МС-21 — второй гражданский самолет, созданный в России с нуля после крушения Советского Союза. Его разработка ведется свыше семи лет. После запуска в серийное производство внутри страны он составит конкуренцию Boeing 737 MAX и Airbus 320neo. Из-за санкций поставка деталей для композитного крыла была сорвана, срок реализации проекта сдвинут. На МАКС-2019 вице-премьер Юрий Борисов пообещал, что серийное производство точно начнется в 2021 году.

На МАКС представили и новейший тяжелый беспилотник С-70 «Охотник». Он способен нести 2,8 тонны боевой нагрузки. Двигатель на «Охотнике» сделан на базе двигателя АЛ-41Ф1, установленном на Су-57. Ключевое отличие — отсутствие форсажной камеры, что облегчает и укорачивает его. Такой беспилотник может стать «глазами» и «руками» находящихся в тени истребителей, не подставляя их под первый удар врага.

Следующий экспонат – Ракета BrahMos. Ракета способна развивать скорость, пресыщающую скорость звука в 2,5 – 2,8 раз. Может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок и с самолетов. На стенде BrahMos представлены различные модификации крылатой ракеты.