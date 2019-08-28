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28августа
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сегодня, 10:58 1

К юбилею в Белогорске откроют два фонтана

К юбилею в Белогорске откроют два фонтана
Фото: администрация Белогорска

Белогорск готовится к 160-летнему юбилею, который отметит 12 июня 2020 года. Ко Дню города изменит свой облик площадь имени 30-летия Победы – в Белогорске она является центральной.

О начале подготовки к круглой дате в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава Белогорска.

«Одно из мероприятий – перенос фонтана с площади в парк "Амурсельмаш". Он простоял 16 лет и, наверное, отслужил свое. Начали разбирать, чтобы потом собрать в несколько уменьшенном размере (сейчас 12 метров в диаметре, будет 8 метров). Фундамент в основном останется, будет адаптирован под новый фонтан. Открывать оба фонтана будем в следующем году 12 июня. В этот же день будет презентован новый облик площади 30-летия Победы – новая плитка, новой формы газоны, новое освещение», – сообщил своим подписчикам Станислав Мелюков.

Часть работ по благоустройству площади будет выполнена в этом году. Бригада строителей уже приступила к демонтажу гранита, будут снесены стенки чаши фонтана. В службе по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сообщили, что до установки фонтана в парке «Амурсельмаш» водный арт объект будет храниться на муниципальном складе.

Центральный фонтан Белогорска прослужил горожанам 15 лет. Он был возведен из бетона и мраморной крошки с голубым вкраплением в 2004 году строительной компанией «Мост-Восток» и стал подарком городу. Дизайн фонтана был разработан одним из проектных институтов Хабаровска.

Новый фонтан на месте старого будет установлен по программе «Комфортная городская среда» за федеральные деньги. Фотоснимок объекта также опубликован в аккаунте Станислава Мелюкова.

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#администрация Белогорска #праздники #строительство

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    29 минут назад

    Как же без фонтанов? И жизнь не та, а без дорог можно, без здравоохранения тоже можно, с непомерной платой за убогие хрущёбы тоже можно. Да без всего можно, были бы фонтаны и бесконечные праздники...

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