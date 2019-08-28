Россия может создать сверхтяжелую ракету для запуска с Восточного вместе с другими странами

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Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара, разработчик ракет «Союз») Дмитрий Баранов не исключает возможность участия других стран в создании российского носителя сверхтяжелого класса. Такое мнение он высказал журналистам на авиасалоне МАКС.

«Конечно, это было бы очень здорово для всех участников, но это требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать. Достаточно сложно договориться, потому что это сложный технический проект и нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности: кто чем занимается, кто за что отвечает. Это будет непросто, и я думаю, в этом может быть загвоздка», – цитирует Дмитрия Баранова ТАСС.

При этом он отметил, что проект в случае совместной реализации был бы в разы дешевле, чем его реализация Россией в одиночку.

По словам главы РКЦ «Прогресс», предприятие должно завершить разработку эскизного проекта новой ракеты до конца этого года. «Идет поиск источников финансирования. Скорее всего, это будет госбюджет, там достаточно крупные суммы, я их называть не буду», – отметил Баранов.

Он добавил, что теоретически возможны и частные инвестиции в проект, но глава «Прогресса» «относится к этому скептически».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет примерно в четыре раза дешевле американской. Он не уточнил, о какой именно американской ракете идет речь. В настоящее время в США эксплуатируются тяжелые ракеты Falcon Heavy компании Space X.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации «Энергия» эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 миллиарда рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора – каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой, первый запуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли. По расчетам Роскосмоса, «Енисей» сможет доставлять на орбиту Луны полезную нагрузку массой 27 тонн.