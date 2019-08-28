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28августа
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сегодня, 10:48 0

Как Путину удается сохранить молодость: испанские журналисты раскрыли секреты президента

Как Путину удается сохранить молодость: испанские журналисты раскрыли секреты президента
Фото: Дмитрий Осипенко с сайта Pixabay

Журналисты из Испании заметили, что Владимир Путин, которому уже исполнилось 66 лет, выглядит намного лучше, чем десять лет назад. В связи с этим испанцы провели собственное небольшое расследование.

Сотрудники испанской газеты заметили, что во время мотопробега с байкерами из «Ночных волков» президент России выглядел ничуть не старше своих соратников. Его даже окрестили «Бенджамином Путиным». По мнению журналистов, он является самым спортивным президентом, которого когда-либо видел Кремль.

«Хоккейный болельщик и восьмой дан в дзюдо, хороший пловец. Сложно допустить хоть малейшую возможность того, что он пытается сохранить молодость с помощью скальпеля», – написали западные журналисты на сайте издания El Mundo. Они отметили, что в российских СМИ часто появляется информация о различных активностях Путина – рыбалка в Тыве, верховая езда, ныряние в прорубь и многое другое.

Испанцы выдвинули предположение, что президенту удается оставаться в хорошей форме благодаря спорту, полноценному сну и пренебрежению алкоголем. Они также заметили, что Путин питается правильно и ест только здоровую пищу. Так, например, Владимир Владимирович предпочитает на завтрак омлет и сыр. Кроме того, он любит различные соки и перепелиные яйца, пишет «Дни.ру».

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#жизнь

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