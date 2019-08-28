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На поиски 76-летней жительницы Шимановска отправились спасатели из Благовещенска

На поиски 76-летней жительницы Шимановска отправились спасатели из Благовещенска
Фото: dvrpso.ru

На поиски 76-летней Таисии Штепы, которая проживает в Шимановске и пропала 23 августа, уйдя в лес, отправились спасатели из Благовещенска. К поискам также подключены полицейские и волонтеры.

«27 августа в Шимановск из Благовещенска прибыла и приступила к проведению поисковой операции группа спасателей Амурского филиала Дальневосточного регионального отряда (ДВРПСО) МЧС России в составе 6 человек, 1 автомобиля, 1 квадроцикла», – сообщается на сайте ДВРПСО.

Отмечается, что ранее поиски проводились силами местных служб, городской пожарной части, поисково-спасательного отряда города Свободного, полиции и добровольцев, но результатов не дали. Обследовано более 5 квадратных километров лесного массива в юго-западном направлении от Шимановска. Поисковые мероприятия продолжаются.

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#происшествия

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