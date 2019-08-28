На поиски 76-летней жительницы Шимановска отправились спасатели из Благовещенска

Фото: dvrpso.ru

«27 августа в Шимановск из Благовещенска прибыла и приступила к проведению поисковой операции группа спасателей Амурского филиала Дальневосточного регионального отряда (ДВРПСО) МЧС России в составе 6 человек, 1 автомобиля, 1 квадроцикла», – сообщается на сайте ДВРПСО.

Отмечается, что ранее поиски проводились силами местных служб, городской пожарной части, поисково-спасательного отряда города Свободного, полиции и добровольцев, но результатов не дали. Обследовано более 5 квадратных километров лесного массива в юго-западном направлении от Шимановска. Поисковые мероприятия продолжаются.