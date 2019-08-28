Свободный стал финалистом регионального этапа премии «Бизнес-Успех»

Город Свободный вошёл в число амурских финалистов национальной премии «Бизнес-Успех». На суд регионального, а затем московского жюри был представлен проект поддержки малого и среднего бизнеса по субсидированию первого лизингового платежа.

Этой мерой поддержки не первый год пользуются свободненские перевозчики, сообщают «Зейские огни».

«На отборочный этап было подано 19 заявок со всей области. Далее на региональный этап премии допускались те муниципалитеты, которые были допущены московским жюри. Мы вошли в семерку финалистов. А на всероссийском этапе регион будет представлять город Шимановск», – рассказала главный специалист отдела экономического развития и предпринимательства администрации Свободного Татьяна Стафеева.