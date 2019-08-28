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28августа
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сегодня, 10:22 0

Больше 2 миллиардов потратит Свободный на модернизацию инженерных сетей в этом году

Больше 2 миллиардов потратит Свободный на модернизацию инженерных сетей в этом году

В 2019 году, в соответствии с реализацией плана социально-экономического развития Свободного, ведется реконструкция и модернизация систем инженерной инфраструктуры города – водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.

Об этом журналистам рассказал глава Свободного Владимир Константинов в ходе инспектирования работ по улице 40-летия Октября, где идет реконструкция канализационного коллектора от улицы Мухина до улицы Подгорной.

На данный момент таких объектов в работе двенадцать – в разных частях города. Именно поэтому Свободный на сегодняшний день, как выразился градоначальник, напоминает собой муравейник.

«Это делается для того, чтобы улучшить качество предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг», – цитирует Владимира Константинова Gzt-sv.ru.

«В Свободном в разных микрорайонах ведется строительство многоквартирных домов, которые необходимо подключать к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и электроснабжению. А для этого необходимо иметь мощности пропускной способности сетей», – пояснил глава.

На этот год выпал самый большой объем работ по реконструкции инженерной инфраструктуры сетей. В следующем году уже будут вестись восстановительные работы – благоустройство и доведение сетей до полной работоспособности.

Строительство ФОКа

Не останавливаются работы и по возведению социальных объектов: началось строительство школы на 528 мест, ФОКа, полным ходом идет реконструкция дворца культуры и семи пришкольных спортивных площадок. Три из них будут сданы в этом году – в школах № 1, 2 и 8. В следующем году будут доделаны остальные четыре.

Стадион школы № 1

«Сегодня в городе имеются две спортивных школы, но только одна из них имеет два спортзала. В школе на стадионе "Торпедо" зала нет. Поэтому все учреждения загружены на сто процентов. Конечно, город нуждается в дополнительных спортивных комплексах. Это связано не только с притоком населения, но и важно для самих свободненцев, которые в последние годы стараются вести активный здоровый образ жизни», – прокомментировал Владимир Константинов.

Фото: gzt-sv.ru

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#ЖКХ #Свободный #финансы

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