Делегация от космической отрасли из Китая посетит космодром Восточный

Делегация от китайской космической отрасли посетит космодром Восточный. Это произойдет в 2019-м или в начале 2020 года.

На встрече планируется провести переговоры о сотрудничестве с российской стороной. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.

«В этом году или в начале следующего я планирую принять китайскую делегацию на космодроме Восточный и на нем обсудить возможность сотрудничества в рамках национальных космических агентств», – сказал Рогозин.