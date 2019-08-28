Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость
сегодня, 09:55 0

Делегация от космической отрасли из Китая посетит космодром Восточный

Делегация от космической отрасли из Китая посетит космодром Восточный
Фото: www.roscosmos.ru

Делегация от китайской космической отрасли посетит космодром Восточный. Это произойдет в 2019-м или в начале 2020 года.

На встрече планируется провести переговоры о сотрудничестве с российской стороной. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет ТАСС.

«В этом году или в начале следующего я планирую принять китайскую делегацию на космодроме Восточный и на нем обсудить возможность сотрудничества в рамках национальных космических агентств», – сказал Рогозин.

Просмотров всего: 13

#визиты #Китай #космос

распечатать


Общество 1

Благовещенцы наблюдают световое шоу, устроенное по ту сторону Амура (видео)
Происшествия

Из Амурской области выдворили 14 граждан Китая
Экономика

Из Хэйхэ в Благовещенск отправили партию крупногабаритного оборудования (видео)
Экономика 1

В Китае к газокомпрессорной станции № 1 «Силы Сибири» подвели электричество
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь